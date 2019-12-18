Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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В одной из колоний Калмыкии обнаружена террористическая группировка

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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

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СК опубликовал видео задержания членов террористической ячейки в колонии

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СК России: в калмыцкой колонии выявили террористическое сообщество на 100 человек

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Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
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Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
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Коммерческие доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2020 году вырастут по сравнению с 2019-м до 4,7 миллиарда рублей, в целом доходы РФС будут выше 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.
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В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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