Происшествия
РИА НовостиВ Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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В одной из колоний Калмыкии обнаружена террористическая группировка
Московский Комсомолец Калмыкия12:36
СК России: в калмыцкой колонии выявили террористическое сообщество на 100 человек
Комсомольская правда06:50
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Происшествия
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ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
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Кино
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В Европе признали выполнение Украиной условий для транспортировки газа
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Освобожденный в рамках обмена с Россией свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран.
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В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
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Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Футбол
Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»
Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
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Коммерческие доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2020 году вырастут по сравнению с 2019-м до 4,7 миллиарда рублей, в целом доходы РФС будут выше 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.
Армия и оружие
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы
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Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Армия и оружие
Узбекистан купил броневики «Тайфун» взамен подаренных США
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выйдет замуж
Российская телеведущая Ангелина Вовк, известная многим по программе «Песня года», собралась замуж.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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