Происшествия
РИА НовостиВ Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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СК России: в калмыцкой колонии выявили террористическое сообщество на 100 человек
Комсомольская правда06:50
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