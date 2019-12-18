Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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ФСИН примет персональные решения к сотрудникам за ячейку террористов в колонии в Калмыкии

ТАСС09:29

ФСИН проверит колонию в Калмыкии, где нашли террористическое сообщество

Интерфакс08:04

В одной из колоний Калмыкии выявили вербующее террористов сообщество

Известия07:06

СК опубликовал видео задержания членов террористической ячейки в колонии

РБК08:29

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости06:50

СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии

RT на русском06:34

СК России: в калмыцкой колонии выявили террористическое сообщество на 100 человек

Комсомольская правда06:50
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Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
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После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
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Врачи снимают наркотическую ломку Дане Борисовой

СМИ сообщали, что в квартиру телеведущей Даны Борисовой на Большой Филевской улице в Москве приезжала скорая, которая оказывала женщине помощь.
Народные новости 04:45
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Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
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В Петербурге из-за угрозы наводнения приготовились закрыть дамбу

В ночь на четверг в Северной столице может начаться нагонное наводнение.
Российская газета 03:47
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Культура

Умер создавший льва Бонифация художник-мультипликатор Сергей Алимов

REGNUM 09:57
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru 06:30
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Армия и оружие

Российский сверхзвуковой бомбардировщик заметили в Иране

Издание утверждает, что бомбардировщики вылетели со своих баз в РФ для выполнения боевых задач в Сирии, а маршрут через Иран позволяет им сократить время в пути.
News.ru 10:13
Общество

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Актуальные Новости вчера в 06:57
Авто

Украинский авторынок в ноябре вырос на 26%

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Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Политика

В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Известия 09:49
Общество

Девочка из России попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

РБК 09:34
Политика

Захарова призвала Токио не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:44
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Телепрограмма вчера в 07:08
Кино

От «Звездных войн 9» ждут старт в 450 миллионов долларов

Столь мощный старт не оставляет сомнений в том, что фильм преодолеет отметку в один миллиард долларов кассовых сборов и станет седьмым проектом выходившим под брендом Walt Disney, которому удалось это сделать в 2019 году.В картине снимались Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Люпита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон, Кери Расселл, Кэрри Фишер, Келли Мари Трэн и другие актеры.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Политика

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Общество

В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом

Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Дни24 07:40
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Происшествия

Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
РИА Новости 07:48
Общество

Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое

По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
РБК 10:12
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