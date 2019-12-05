МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двадцать шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения.

с чего всё началось

26 человек пострадали в аварии с маршрутным такси в Калуге. Маршрутка выехала за пределы дороги и врезалась в мачту освещения, сообщил в четверг, 5 декабря, источник в экстренных службах региона.

В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Политика Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Происшествия Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Политика Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».

Происшествия В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.

Культура Владимир Путин наградил волонтера из Казани Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.

Общество Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.

Политика Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Общество Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.

Религия Киселев призывает РПЦ разрешить верующим ЭКО и суррогатное материнство Русская православная церковь могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей, заявил телеведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева тайно вышла замуж Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.

Общество Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.

Общество Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.

Хоккей Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.

Авто В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы С 1 января 2020 года водителям транспортных средств, передвигающихся по дорогам общего пользования без регистрационных номерных знаков, грозит штраф в размере от 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения.

Политика В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.