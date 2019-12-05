МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двадцать шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении маршрутного такси с мачтой освещения в Калуге, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения.

с чего всё началось

Маршрутка выехала за пределы дороги и врезалась в мачту освещения, сообщил в четверг, 5 декабря, источник в экстренных службах региона. «По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.

В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой

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