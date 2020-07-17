В России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19. С 15 июля индивидуальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации могут подать заявление на получение субсидий.

В России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Общество Франция начала выдавать визы россиянам В сообщении сказано, что визы начнут выдавать с 20 июля, но пока только для отдельных категорий граждан.

Политика Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям В соответствии с поправками теперь в особом порядке могут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.

Политика Путин обсудил с вице-премьером Борисовым ситуацию в ОПК Вице-премьер Борисов доложил Путину о завершении детального обследования состояния комплекса «Морской старт», который был приобретен компанией S7.

Экономика Названы последствия деноминации рубля для России Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия. 16

Футбол «Спартак» обратился в судейский комитет из-за матча с «Зенитом» Московский "Спартак" обратился в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по поводу работы арбитром на полуфинальном матче Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом", сообщает Sport24.

Общество Обмен осужденного за шпионаж Уилана может произойти в сентябре Адвокат осужденного за шпионаж жителя США Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обмен его подзащитного будет возможен в сентябре.

Происшествия Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщается на сайте ведомства. 182

Политика Киев выразил Москве протест в связи с посещением Путиным Крыма Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИД РФ в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым. 8

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 13

Политика МИД Азербайджана обвинил Сербию в продаже боеприпасов Армении Во время встречи с сербским дипломатом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о том, что Баку располагает достоверной информацией о продаже Армении значительного количества боеприпасов различного калибра и минометов из Сербии. 51

Армия и оружие Украина делает ставку на диверсионную войну В разговоре, который вел Илин на английском языке, он приглашал своего друга Патрика приехать на Украину для получения боевого опыта.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала изменившуюся дочь Известная балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram разместила фотографию, на которой она запечатлена вместе с дочерью Ариадной. 2

Кино Продюсеры «Ходячих мертвецов» сообщили новости о фильме про Рика Граймса Лос-Анджелес, США, 19 июля 2020, 20:41 — REGNUM Создатели полнометражной картины про героя сериала «Ходячие мертвецы» Рика Граймса рассказали о том, как идёт реализация проекта.