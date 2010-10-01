с чего всё началось

Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

Политика Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.

Технологии Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки. 6

Игры В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении. 23

Здоровье Вторая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Ещё одна группа добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавируса, выписана из клиники.

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 2

Экономика Раскрыты последствия деноминации рубля для России Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз. 4

Происшествия На Украине на газораспределительной станции произошло ЧП Сумы, Украина, 20 июля 2020, 12:09 — REGNUM В Сумской области Украины на газораспределительной станции произошёл выброс токсичного одоранта — вещества, которое добавляют в природный газ для придания ему запаха, заявил заместитель главы города Сумы по вопросам ЖКХ Александр Журба, сообщил 20 июля телеканал 112.ua.

Наука Ученые из США и Канады нашли способ влияния на интеллект человека Совместное исследование американских ученых из Университета Вандербильта и канадских из Центра исследования зрения Йорского университета показало, что найденные клетки являются механизмом, которые активируют работу коры головного мозга. 3

Общество В Тульской области число жертв коронавируса возросло до 182 человек Число случаев смерти пациентов от заболевания, вызванного коронавирусом, увеличилось еще на четыре за минувшие сутки в Тульской области, 19 июля сообщает региональный оперативный штаб. 767

Футбол «Зенит» вышел в финал Кубка России "Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".

Происшествия На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе. 138

Общество В РФПИ назвали способ остановить вторую волну пандемии в России Запланированное на август массовое производство вакцины от COVID-19 в России может остановить вторую волну пандемии коронавирусной инфекции.