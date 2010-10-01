Коронавирус
REGNUMВ Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
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Субсидия предназначена субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, в том числе, осуществляющим деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.Медиа 7317 июля в 01:32
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Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию
Первый Тульский17 июля в 04:33
6,5 тыс. рублей на каждого работника. В России начинают выдавать новые субсидии
Konkurent.ru17 июля в 01:55
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Политика
Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики объединения после пандемии.
Известия 00:49
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что президента не госпитализировали
Слухи о экстренной госпитализации президента Белоруссии появились накануне. СМИ сообщали о гипертоническом кризе у Александра Лукашенко.
Свободная Пресса вчера в 22:28
Армия и оружие
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад
Коммерсантъ вчера в 17:55
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Технологии
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в понедельник, 20 июля. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:23
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Космос
На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Газета.Ru 01:58
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении.
ТАСС 05:05
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога
МИР 24 вчера в 16:45
Гаджеты
Смартфон Galaxy M31 от Samsung поступит в продажу 30 июля
Samsung собирается презентовать Galaxy M31 уже 30 июля, на неделю раньше, чем планировалось.
RuNews24.ru 02:44
Здоровье
Вторая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Ещё одна группа добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавируса, выписана из клиники.
Парламентская газета 04:06
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Экономика
Раскрыты последствия деноминации рубля для России
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
Происшествия
На Украине на газораспределительной станции произошло ЧП
Сумы, Украина, 20 июля 2020, 12:09 — REGNUM В Сумской области Украины на газораспределительной станции произошёл выброс токсичного одоранта — вещества, которое добавляют в природный газ для придания ему запаха, заявил заместитель главы города Сумы по вопросам ЖКХ Александр Журба, сообщил 20 июля телеканал 112.ua.
REGNUM 05:09
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Наука
Ученые из США и Канады нашли способ влияния на интеллект человека
Совместное исследование американских ученых из Университета Вандербильта и канадских из Центра исследования зрения Йорского университета показало, что найденные клетки являются механизмом, которые активируют работу коры головного мозга.
RuNews24.ru вчера в 18:33
Общество
В Тульской области число жертв коронавируса возросло до 182 человек
Число случаев смерти пациентов от заболевания, вызванного коронавирусом, увеличилось еще на четыре за минувшие сутки в Тульской области, 19 июля сообщает региональный оперативный штаб.
ИА Красная Весна вчера в 15:56
Футбол
«Зенит» вышел в финал Кубка России
"Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".
Честный рейтинг букмекеров вчера в 13:51
Происшествия
На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:15
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Общество
В РФПИ назвали способ остановить вторую волну пандемии в России
Запланированное на август массовое производство вакцины от COVID-19 в России может остановить вторую волну пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 05:25
Общество
«Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию
Первое исследование геномной эпидемиологии вируса в России показало, что инфекция попала в страну в основном из Европы.
Lenta.ru 01:06
Гаджеты
Наушники OnePlus Buds будут стоить меньше 100 долларов
В своём рекламном плакате OnePlus объявила, что грядущие наушники будут стоить менее 100 долларов.
ITZine.ru 02:56
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41