Коронавирус
REGNUMВ Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
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Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию
Первый Тульский17 июля в 04:33
Ульяновским гостиницам с количеством номеров «до 100» предоставят субсидии
Ульяновск.Экспресс17 июля в 00:42
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Политика
ЛДПР продолжит добиваться снятия обвинений с Фургала
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия продолжит добиваться снятия всех обвинения с арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
News.ru 09:14
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Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году Беляев стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
РБК 08:48
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Армия и оружие
В Ливии провели испытания старого советского «Термита»
Ливийская национальная армия (ЛНА) провела испытания старой советской противокорабельной ракеты П-15 «Термит».
Lenta.ru вчера в 18:08
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Игры
Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
Ридус 17 июля в 16:26
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
Прокуратура проверит дело избитого отчимом ребенка в Подмосковье
Как сообщили в пресс-службе МВД по Московской области, ребенок госпитализирован, а в отношении его 29-летней матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Известия вчера в 11:14
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
В Соединенных штатах Америки новым президентом может стать рэп-исполнитель Канье Уэст.
CT news 07:01
Здоровье
Госпиталь Тетюхина обвинил Минздрав в невыплате дотаций
Представителям центра на совещании сообщили в минздраве, что затраты на лечение будут компенсированы, однако в дальнейшем дотировать затраты в ведомстве отказались.
ТагилСити.ру 08:48
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Технологии
Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10
Американская компания Microsoft признала еще одну проблему, которая есть в новой версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update), пишет Windows Latest.
Live24 09:12
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео.
РИА Новости 05:57
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Происшествия
Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
Газета.Ru 17 июля в 09:28
Футбол
Ещенко грубо ответил на сообщение болельщика «Зенита» в соцсетях
RT на русском 07:36
Общество
Россия оказалась на 7-м месте по эффективности борьбы с пандемией
Россия оказалась на высоком 6 месте в медицинском рейтинге, где учитывались показатели по количеству больничных коек, врачей и среднего медперсонала на 100 тысяч населения.
ФедералПресс 08:49
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Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов
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КП - Волгоград 07:06
Здоровье
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
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Футбол
«Шеффилд» победит «Эвертон» в 37-м туре АПЛ 20 июля
Матч 37-го тура АПЛ «Шеффилд» - «Эвертон» начнется в 20:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
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Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:06
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08