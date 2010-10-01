Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

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Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров. 93

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Футбол Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо» Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.

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