Коронавирус
REGNUMВ Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса
Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тульские предприятия малого и среднего бизнеса получат субсидию на дезинфекцию
Первый Тульский17 июля в 04:33
Ульяновским гостиницам с количеством номеров «до 100» предоставят субсидии
Ульяновск.Экспресс17 июля в 00:42
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Поводом для обращения Кадырова в Telegram стало интервью Зеленского, в котором он говорил о своих извинениях перед главой Чечни за оскорбительный видеоролик в украинской юмористической программе несколько лет назад.
Инфорос 08:39
Политика
США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список причастность к нарушениям прав человека в республике, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко ждут ребенка.
Рамблер 11:43
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Политика
Трамп предрек «уничтожение США» в случае победы на выборах Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа на выборах его будущего оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена - приведет к уничтожению Америки.
Газета.Ru 11:14
Футбол
Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
Российская газета вчера в 14:47
Политика
Россия и Узбекистан обсудили возможное создание совместного лоукостера
Министерства транспорта России и Узбекистана обсудили возможное создание совместного лоукост-авиаперевозчика.
RT на русском 12:28
Экономика
ФАС считает возможным отказаться от предельной стоимости техосмотра
Федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным проработать отказ от установления предельного размера платы за техосмотр машин в пользу механизма рыночного ценообразования, сообщил РИА Новости представитель ФАС.
РИА Новости 12:34
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Общество
Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 04:38
Наука
Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
В Великобритании заявили, что вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной.
Комсомольская правда 11:07
Шоу-бизнес
Эмбер Херд дала Илону Маску ключ от пентхауса Джонни Деппа
Пару видели в доме, где находится пентхаус Деппа. Херд и Маск вместе поднимались на лифте в квартиру, пока Джонни был в отъезде.
Popcornnews.ru 05:50
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Вечерняя Москва, в таком алкоголе содержатся полезные антиоксиданты.
ToDay News Ufa 12:02
Игры
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Пользователь форума Reddit заметил, что в коде официального сайта Sony есть соответствующая информация.
Evo-rus.com 10:28
Игры
Сегодня пройдет презентация Nintendo Direct Mini
Презентация Nintendo Direct Mini пройдет 20 июля.
Cyber.sports.ru 02:50
Хоккей
Андригетто рассказал о недовольстве стилем игры команд КХЛ
Шведский хоккеист Свен Андригетто, в прошлом игровом сезоне защищавший цвета российского профессионального хоккейного клуба "Авангард" (Омск), прокомментировал собственное участие в Континентальной хоккейной лиге.
CT news 11:39
Экономика
Названы последствия деноминации рубля для России
Журналист Семен Новопрудский утверждает, что деноминация подорвет доверие к рублю, а также проводится деноминация только в тех странах, где развивается нищета и рецессия.
ToDay News Ufa 07:54
Политика
Политолог объяснил мотивы Путина при назначении Михаила Дегтярева
Назначение депутата Госдумы от ЛДПР, главы думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края означает большую ответственность для него лично и для партии, отметил политолог Константин Калачев.
Инфо24 11:54
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18