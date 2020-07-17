Общество
Дербентские новостиВ России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
В России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19. С 15 июля индивидуальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации могут подать заявление на получение субсидий.
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Карельским предпринимателям напомнили о получении субсидии за период пандемии
Московский Комсомолец18 июля в 11:00
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Волгодонская правда16 июля в 17:03
Россиянам показали формулу расчета новой субсидии от 15 тыс. рублей в июле-августе
Экономика сегодня16 июля в 17:01
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
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ФНС России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Вести Буйнакска17 июля в 09:04
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Политика
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
РИА Новости 07:57
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»
Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Вести.Ru 11:01
Политика
США вводят визовые санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
ТАСС 11:12
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Армия и оружие
Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ
Взгляд.ру вчера в 12:17
Наука
Аккумуляторы нового поколения для смартфонов разрабатывают ученые
Evo-rus.com вчера в 01:33
Музыка
Музыканты перепели песни Олимпиады-80 для проекта Музея Москвы
Музей Москвы попросил московских музыкантов перепеть знакомые с детства олимпийские песни.
ТАСС Спорт 07:11
Политика
В Кремле оценили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Парламентская газета 08:37
Общество
Handelsblatt: топ-менеджер скандальной Wirecard скрылся в России
Издание ссылается на анонимные источники и сообщает о том, что скандально известный Марсалек якобы находится под наблюдением российской военной разведки.
REGNUM 05:20
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Общество
Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России
Начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил изданию «Красная звезда» о завершении клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Live24 08:17
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
По словам представителей Телегина и Пелагеи, суд заслушал доводы и в связи с тем, что были запрошены определенные документы, перенес заседание на 11 августа.
РИА Новости 10:16
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине
Tvoe-avto.com вчера в 06:20
Общество
Мэр Норильска ушел в отставку после критики региональных властей
Мэр Норильска официально заявил о своей отставке, после того как раскритиковал власти Красноярского края в занижении статистики по коронавирусу.
Коммерсантъ 08:11
Кино
Тильда Суинтон получит почетный приз Венецианского кинофестиваля
Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссер Энн Хуэй получат награды 77-го кинофестиваля в Венеции за карьерные достижения, сообщает пресс-служба смотра.
РИА Новости 09:03
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Здоровье
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
Здоровье
Доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе
Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» развеял наиболее популярные мифы о кофе.
Городовой 06:33
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Политика
Путин: Украина забирала из Крыма больше, чем давала
Представители бывшего руководства Украины в беседах с президентом РФ Владимиром Путиным признавались, что вынуждены были забирать у Крыма больше ресурсов, чем в него вкладывать ради поддержки других украинских регионов.
РИА Новости Крым 07:47
Происшествия
В Екатеринбурге на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки
В Екатеринбурге на Сортировке у "Монетки" на Пехотинцев за два дня произошли две массовые драки.
Екатеринбург в эфире 07:14
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24