Общество

Дербентские новостиВ России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

В России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19. С 15 июля индивидуальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации могут подать заявление на получение субсидий.
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Запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

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Налоговая уведомляет: 15 июля 2020 новая субсидия для бизнеса

ВЕСТИ: Приморье16 июля в 23:18

Как получить субсидии на профилактику коронавируса

Ёлдаш17 июля в 07:49

В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса

REGNUM17 июля в 07:26

Карельским предпринимателям напомнили о получении субсидии за период пандемии

Московский Комсомолец18 июля в 11:00

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Волгодонская правда16 июля в 17:03

Россиянам показали формулу расчета новой субсидии от 15 тыс. рублей в июле-августе

Экономика сегодня16 июля в 17:01
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ФНС России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Вести Буйнакска17 июля в 09:04
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
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