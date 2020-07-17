В России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19. С 15 июля индивидуальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации могут подать заявление на получение субсидий.

В России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

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