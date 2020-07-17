Общество
Дербентские новостиВ России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
В России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19. С 15 июля индивидуальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации могут подать заявление на получение субсидий.
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Карельским предпринимателям напомнили о получении субсидии за период пандемии
Московский Комсомолец18 июля в 11:00
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Волгодонская правда16 июля в 17:03
Россиянам показали формулу расчета новой субсидии от 15 тыс. рублей в июле-августе
Экономика сегодня16 июля в 17:01
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
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ФНС России запущен сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Вести Буйнакска17 июля в 09:04
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
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Офис Зеленского ответил Кадырову на требование извинений от президента
Зеленскому пришлось принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову от имени всей съёмочной группы.
News.ru 13:55
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Радимов назвал «комичными» жалобы «Спартака» на судейство
Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на слова собственника московского «Спартака» Леонида Федуна, который недоволен работой судей на матчах его команды.
RT на русском 12:56
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Политика
Трамп сказал, что не готов признать любой итог выборов в США
Президентом США Дональдом Трампом в беседе с представителем телеканала Fox News было сделано заявление, что он не может дать ответ на вопрос о признании любого итога выборов в Соединённых Штатах, пока не увидит результат.
Ореанда-Новости вчера в 12:21
Футбол
Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Sport.ru вчера в 19:00
Происшествия
Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок
Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.
ИА Новороссия 11:20
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Общество
В Ярославле прошла «абрикосовая» акция протеста
В Ярославле фуру с абрикосами на паркинге "РИО" принимала едва ли не вся армянская диаспора.
Московский Комсомолец Ярославль 01:29
Общество
Евгения Уваркина: «Я две недели не видела семью»
В минувшие выходные депутат областного Совета Елены Латышевой выложила в Instagram появились фотографию сестры-близнеца Евгении Уваркиной: глава Липецка находилась вместе с ней в сочинском ресторане.
Gorod48 04:01
Экономика
Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию за переводы, внесен в ГД
Москва, 20 июля 2020, 15:10 — REGNUM Законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM 08:10
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Культура
Что слушали россияне, когда развалился СССР и стало можно все
За окном бушует 2020-й, но массовая культура насквозь пропитана символами, мифами и эстетикой 1990-х.
Lenta.ru 14:10
Общество
Франция 20 июля возобновила выдачу виз россиянам
Визовые центры Франции, расположенные на территории РФ, с 20 июля возобновили свою работу.
Народные новости 07:16
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Общество
Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти
Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти.
BFM.ru 12:20
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска
В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском.
RT на русском 14:09
Общество
Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год
Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Политика
Фикс удивился заявлению США о строительстве десантных кораблей в Крыму
Политик отметил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к строительству морских боевых судов на территории Крымского полуострова, который является частью России.
Народные новости 14:03
Общество
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Актуальные Новости 10:38
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46