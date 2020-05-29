Общество

ТРК НикаТРК НикаВ Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности

Глава региона Владислав Шапша подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в Калужской области до 15 июня.
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В Калужской области продлили режим повышенной готовности

Весть (Калужская область)07:23

В Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности

ТРК Ника06:42

Публикуем постановление правительства Калужской области о продлении режима повышенной готовности

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Режим самоизоляции в Калужской области продлен до 15 июня

Kaluga-poisk.ru06:23

В Калужской области вновь продлен режим самоизоляции

Московский Комсомолец Калуга05:23

Режим повышенной готовности продлен на две недели

Kaluga24.tv06:31

В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня

Калужский перекресток05:00
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Общество

Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате

DP.RU 08:52
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Гаджеты

Отменённый смартфон Google Pixel 4a XL красуется на рендерах

Изначально предполагалось, что у этого устройства будет собрат в виде модели Pixel 4a XL, однако, если верить слухам, выпуск старшей модификации отменён.
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В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса задержала корреспондента CNN в прямом эфире

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Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
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Для безработных россиян могут увеличить минимальный размер пособия

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто остался без работы из-за пандемии коронавируса, передаёт сегодня, 27 мая, ТАСС.
78.ru 27 мая в 10:40
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Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Газета.Ru 09:48
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Гаджеты

Какие функции пропали из ОС с выходом свежей версии Windows 10

Компания Microsoft опубликовала список функций, которые были убраны из ОС или признаны устаревшими с выходом обновления Windows 10 May 2020 (версия 2004).
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Ла Лига возобновится 11 июня, новый сезон стартует 12 сентября

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что возобновление сезона запланировано на 11 июня.
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Армия и оружие

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

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Общество

Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке

Интерфакс 09:42
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Экономика

Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

Отказ россияне от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
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Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК вчера в 14:19
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Происшествия

В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием

RT на русском 06:03
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Общество

Илон Маск лично протестировал Tesla Cybertruck под Лос-Анджелесом

Фото: instagram.com / teslamotors / В ходе съемок Илон Маск и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен показали Лено кузов пикапа с отъезжающей стальной крышкой багажника.
Inc-news.ru 05:43
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Политика

Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Трамп подписал указ о регулировании в США деятельности соцсетей.
Evo-rus.com 06:34
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
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Общество

В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
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Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Происшествия

Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в московском районе Солнцево

Конфликт со стрельбой произошел на улице Боганова в столичном районе Солнцево, расположенном на западе города.
Известия 09:07
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Шоу-бизнес

Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни

Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
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Общество

Работающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три.
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
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На Алтае полиция задержала мэра Славгорода

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