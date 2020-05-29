Глава региона Владислав Шапша подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в Калужской области до 15 июня.

В Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности

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