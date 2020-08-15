В Калужской области построят рыбоперерабатывающий комбинат
В индустриальном парке Ворсино Калужской области состоялась церемония закладки первого камня в строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК". Здесь же на площадке будет возведен низкотемпературный склад с автоматизированной системой хранения.В источнике
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В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комбината
Калужские новости14 августа в 14:00
В индустриальном парке «Ворсино» началось строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО «Старомихайловский РПК»
Обнинск.Name14 августа в 13:26
В Калужской области к 2022 году построят крупный рыбоперерабатывающий комбинат
Общественное телевидение России14 августа в 13:02
Рыбоперерабатывающий комбинат за 3 млрд рублей появится в Калужской области к 2022 году
ТАСС14 августа в 09:55