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Московский Комсомолец Калуга
Московский Комсомолец Калуга

В Калужской области построят рыбоперерабатывающий комбинат

В индустриальном парке Ворсино Калужской области состоялась церемония закладки первого камня в строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО "Старомихайловский РПК". Здесь же на площадке будет возведен низкотемпературный склад с автоматизированной системой хранения.В источнике
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REGNUM

В Калужской области будут производить рыбные консервы и деликатесы

REGNUMвчера в 04:25
РИА Новости

Рыбный комбинат построят в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой

РИА Новостивчера в 04:03
Калужские новости

В Калужской области началось строительство рыбоперерабатывающего комбината

Калужские новости14 августа в 14:00
Обнинск.Name

В индустриальном парке «Ворсино» началось строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО «Старомихайловский РПК»

Обнинск.Name14 августа в 13:26
Общественное телевидение России

В Калужской области к 2022 году построят крупный рыбоперерабатывающий комбинат

Общественное телевидение России14 августа в 13:02
ТАСС

Рыбоперерабатывающий комбинат за 3 млрд рублей появится в Калужской области к 2022 году

ТАСС14 августа в 09:55
Боровские известия

Кузница прогресса

Боровские известия14 августа в 05:46

Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности в том случае, если её обороне будет угрожать внешняя опасность, сообщил секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов.
Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы
Life.ruвчера в 15:00
17

СКР завел дело после гибели четырех человек на шахте в Коми

Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Коммерсантъвчера в 10:46
17

Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что до окончания президентских выборов в стране не планирует участвовать в онлайн-саммите по иранской ядерной программе, который организует Россия, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:00

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомостивчера в 08:53
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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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