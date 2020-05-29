Общество
REGNUMВ Калужской области до 15 июня продлили режим повышенной готовности
Калуга, 29 мая 2020, 18:04 — REGNUM Врио губернатора Владислав Шапша 29 мая подписал постановление правительства Калужской области, продлевающее режим повышенной готовности до 15 июня 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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