Общество

Pressa40Pressa40В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня

29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
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Владислав Шапша рассказал, когда в Калуге будет решаться вопрос о снятии ограничений

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Вопрос о начале снятия ограничений в Калужской области будет решаться 1 июня

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Владислав Шапша объяснил, что продление режима повышенной готовности не отменяет подготовку к первому этапу снятия ограничений

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Магазины смогут поторговать и после продления режима самоизоляции

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В Калужской области продлили режим повышенной готовности

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В Калужской области вновь продлен режим самоизоляции

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В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
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Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

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Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
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В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Общество

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
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Общество

В Брянской области продлили режим ограничений

Режим повышенной готовности действует на территории Брянской области. Его установили из-за угрозы распространения коронавируса.
Деснянская правда 10:28
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Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

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В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
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Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе

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Армия и оружие

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Парады пройдут в десяти городах ЮВО 24 июня. Около 30 самолетов участвуют в тренировках, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3.
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Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
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В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

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Общество

В Саратовской области с 1 июня разрешают прогулки и открывают магазины

Решения, принятые на основании предписаний Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня, касаются торговли непродовольственными товарами, открытия салонов красоты, занятий спортом на улице и прогулок.
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Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

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Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
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Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы

По информации RT, 24-летний футболист получил повреждение стопы. Сроки его восстановления составят около месяца.
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Эксперты продемонстрировали новую связь кишечника с мозгом

Ученые изучили кишечные бактерии пациентов с кавернозной ангиомой (СА).
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