Общество
Pressa40В Калужской области режим ограничений продлен до 15 июня
29 мая опубликовано постановление Правительства Калужской области № 420, согласно которому на территории области продлевается режим повышенной готовности.
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Владислав Шапша рассказал, когда в Калуге будет решаться вопрос о снятии ограничений
Калужские новости11:59
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Режим повышенной готовности действует на территории Брянской области. Его установили из-за угрозы распространения коронавируса.
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Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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ITZine.ru вчера в 12:53
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В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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