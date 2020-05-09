Коронавирус
Аргументы и Факты - Калуга1564 случая коронавирусной инфекции подтверждено в Калужской области
По состоянию на 7 мая, общее количество выявленных случаев заболевания в регионе составляет 1564. На лечении находятся 1378 человек, 173 человека выздоровело. подтверждён ещё один факт смерти от коронавируса. Всего в Калужской области от этой инфекции умерло 13 человек.
Читать в источнике
Оценить329
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
Наука
Впервые зафиксированы припадки у голых землекопов
Anonsens вчера в 08:55
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
Общество
О способах дезинфекции защитных масок рассказал ученый
Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов рассказал о способах дезинфекции медицинских масок в домашних условиях.
МедиаПоток 05:21
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform вчера в 08:33
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Расстрел машины боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в иракской провинции Анбар попал на видео.
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
Путин присоединился к «Бессмертному полку»
Вести.Ru 08:21
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Происшествия
Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU 02:53
Политика
Еврокомиссия призвала не открывать границы ЕС до 15 июня
Страны ЕС могут продлить ограничение на въезд в Шенгенскую зону из-за пандемии коронавирусной инфекции как минимум до 15 июня.
РЕН ТВ вчера в 18:27
Происшествия
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
РИА Новости 04:22
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Политика
У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус
Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Общество
В Самарской области выявили еще 75 фактов заражения коронавирусом
Самара, 9 мая 2020, 12:56 — REGNUM Еще 75 носителей коронавируса выявили в Самарской области.
REGNUM 05:56
Технологии
Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости 07 мая в 22:05
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Общество
Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев
Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».
News.ru 07:47
Космос
Выбросы углерода на Луне ставят под сомнение теорию рождения Луны
AstroNews.ru 07 мая в 10:29
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Шоу-бизнес
Глюкоза нежно поздравила дочь в день её 13-летия
8 мая старшей дочери Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, исполнилось 13 лет.
OvideO.ru 03:01
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Общество
Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты
Неизвестные раскрасили стелу на въезде в Одессу в цвета георгиевской ленты в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Взгляд.ру 06:49