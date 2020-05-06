Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Калужской области выявлено 78 новых носителей коронавируса

Калуга, 8 мая 2020, 12:37 — REGNUM 78 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 8 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.
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В Калужской области подтвердили 89 новых случаев коронавируса

КП - Калуга05:43

В Калужской области количество больных коронавирусом выросло до 1641

Pressa40вчера в 05:44

В Калужской области умер 14-й пациент с COVID-19

REGNUM06:44

В Калужской области сообщили подробности о новой жертве коронавируса

Калужский перекресток05:27

1641 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области

ГТРК Калугавчера в 05:19

Опубликованы последние цифры по Covid-19 в Калужской области

Московский Комсомолец Калуга05:56

Число случаев заражения коронавирусом в Калужской области достигло 1641

Kaluga-poisk.ruвчера в 05:23
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Армия и оружие

Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море

Российская газета вчера в 00:47
3,1K
Происшествия

Полиция проверяет сообщение о минировании больницы в Коммунарке

Правоохранители приступили к проверке Городской клинической больницы в поселке Коммунарка в новой Москве после получения анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:04
83
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»

АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
Коммерсантъ 09:40
8
Кино

Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 07 мая в 09:55
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Политика

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»

NewInform 08:03
751
Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
846
Финансы

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
224
Общество

Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты

Неизвестные раскрасили стелу на въезде в Одессу в цвета георгиевской ленты в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Взгляд.ру 06:49
Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию

Российское судно «Академик Черский», которое может быть использовано для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2», прибыло в Германию и встало на якорь в акватории порта Мукран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы слежения за перемещениями морских судов.
Lenta.ru 08:55
1,1K
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС 07 мая в 20:11
5
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума

Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до показателя в 1,06, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 06:17
647
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
262
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
183
Общество

Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины

Российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 04:44
1,1K
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
168
Общество

Минздрав предложил перенести ЕГЭ

Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь.
РИА Новости вчера в 08:46
1,6K
Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
17
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
3,4K
Общество

Вероятный срок выхода из ограничений назвали в правительстве РФ

Выйти из режима ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, Россия сможет в конце мая или начале июня.
Первый областной 04:39
741
Авто

Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64%

Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.
Тарантас Ньюс вчера в 12:45
68
Политика

В Китае захотели нарастить ядерный потенциал до тысячи боеголовок

Lenta.ru 06:13
3
Политика

Из Венесуэлы вылетел самолет с гражданами РФ, Белоруссии и Украины

Из Венесуэлы вылетел самолет с 79 гражданами РФ, а также Белоруссии и Украины. Все они застряли в Венесуэле из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 09:36
1
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
776
Политика

Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости вчера в 10:29
73
Общество

Умер «отец рока» Литл Ричард

Умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone.
Lenta.ru 09:58
Общество

Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом

На 9 мая в Тульской области подтверждены 1706 случаев заражения COVID-19, из них 264 человека выздоровели, в том числе 3 за минувшие сутки, 12 человек скончались, в статистику включен умерший ранее 64-летний житель Узловой.
Kursk.com 07:29
362
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
60
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
198
Технологии

Российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса

Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления COVID-19 у человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Рамблер 09:39
1
Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
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