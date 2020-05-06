Калуга, 8 мая 2020, 12:37 — REGNUM 78 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 8 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Происшествия Полиция проверяет сообщение о минировании больницы в Коммунарке Правоохранители приступили к проверке Городской клинической больницы в поселке Коммунарка в новой Москве после получения анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 83

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 224

Общество Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты Неизвестные раскрасили стелу на въезде в Одессу в цвета георгиевской ленты в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Общество Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию Российское судно «Академик Черский», которое может быть использовано для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2», прибыло в Германию и встало на якорь в акватории порта Мукран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы слежения за перемещениями морских судов. 1,1K

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов. 5

Общество Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до показателя в 1,06, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 647

Общество Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью. 262

Общество Минздрав предложил перенести ЕГЭ Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь. 1,6K

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 3,4K

Авто Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64% Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года. 68

Политика Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая. 73

Общество Умер «отец рока» Литл Ричард Умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone.

Общество Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом На 9 мая в Тульской области подтверждены 1706 случаев заражения COVID-19, из них 264 человека выздоровели, в том числе 3 за минувшие сутки, 12 человек скончались, в статистику включен умерший ранее 64-летний житель Узловой. 362

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 198

Технологии Российские врачи нашли новый способ выявления коронавируса Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления COVID-19 у человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 1