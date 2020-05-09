Коронавирус
REGNUMВ Калужской области выявлено 77 новых носителей коронавируса
Калуга, 9 мая 2020, 12:36 — REGNUM 77 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.
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Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Политика
Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы
News.ru 04:35
Общество
Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая
Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:58
Общество
Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине
Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:08
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу, представившись мэром Киева Виталием Кличко, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 13:40
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс вчера в 08:40
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Происшествия
Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово
Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Политика
На Украине планируют установить четыре колокола Победы
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
Армия и оружие
Как на юге России военные летчики провели парад Победы
Главный воздушный парад на юге России состоялся в Ростове-на-Дону, где, несмотря на проливной ливень, в небо поднялись 45 боевых самолетов и вертолетов 4-й воздушной армии ВВС и ПВО.
Российская газета 05:59
Здоровье
В Коми подтверждено еще 11 случаев заражения коронавирусом
Число зараженных продолжает расти В Республике Коми официально подтверждено еще 11 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Сыктывкар вчера в 03:55
Экономика
Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru 06:45
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Политика
В Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.
REGNUM 04:13
Хоккей
«Трактор» выменял у «Витязя» Бывальцева и права на Оберга
«Трактор» выменял у «Витязя» форварда Алексея Бывальцева и права на нападающего системы «Торонто» Понтуса Оберга.
Sports.ru 06:22
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Тарантас Ньюс 07 мая в 00:10
Политика
Путин пообещал выполнение всех планов по развитию армии и флота РФ
Московский Комсомолец 05:56
Политика
Решение КС Молдавии вызвало недоумение российского МИДа
В Москве выразили недоумение и сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 миллионов евро.
Вести.Ru вчера в 14:36
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
RT на русском 05:28
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек
РИА Новости 06:56
Политика
В Китае призывают к наращиванию ядерного потенциала
КНР взяла на себя обязательство никогда не применять ядерное оружие первыми, но требуется более широкий ядерный арсенал, чтобы обуздать стратегические амбиции США.
Российская газета 05:14
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России.
Piter.tv вчера в 03:23
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета вчера в 09:02