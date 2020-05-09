Калуга, 9 мая 2020, 12:36 — REGNUM 77 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Общество Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 818

Происшествия Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 19

Политика На Украине планируют установить четыре колокола Победы Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы. 4

Армия и оружие Как на юге России военные летчики провели парад Победы Главный воздушный парад на юге России состоялся в Ростове-на-Дону, где, несмотря на проливной ливень, в небо поднялись 45 боевых самолетов и вертолетов 4-й воздушной армии ВВС и ПВО. 24

Экономика Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 713

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Общество В России снизился коэффициент распространения коронавируса Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции. 352

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Политика Решение КС Молдавии вызвало недоумение российского МИДа В Москве выразили недоумение и сожаление в связи с решением Конституционного суда Молдавии, фактически аннулировавшим Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 миллионов евро.

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Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 1,4K