Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Камчатском крае медведь напал на рыбака

На Камчатке медведь напал на рыбака. ЧП произошло вчера вечером в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе "13-й кордон". Как сообщает региональное Агентство лесного хозяйства и животного мира в аккаунте Instagram, мужчина получил тяжелые травмы спины, ног и рук.
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На Камчатке рыбаку удалось отбиться от медведя

Камчатка-Информвчера в 22:00

На Камчатке мужчина получил серьезные травмы при нападении медведя

Кам 24вчера в 22:54

На Камчатке на рыбака напал медведь – хищника ищут, чтобы застрелить

КамИНФОРМвчера в 22:04

На Камчатке рыбак с трудом пережил «встречу» с медведем

РИА Новостивчера в 23:52

На Камчатке медведь напал на рыбака

ИА Камчаткавчера в 21:40

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАССвчера в 21:02

Совсем обурели. В Сочи бурые медведи всё чаще беспокоят людей

Аргументы и Фактывчера в 17:06
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Политика

После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Общество

В ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19

Работа над препаратами началась после появления в Сети информации об инфекции В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
АМИТЕЛ вчера в 22:34
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Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Общество

В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
7,6K
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM

Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ вчера в 15:53
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
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Политика

Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора

Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался».
Lenta.ru вчера в 13:09
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Футбол

Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Известия вчера в 15:49
Общество

Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
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Политика

Путин сегодня обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
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Политика

Трамп назвал вымыслом утверждения NYT о связях талибов с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал вымыслом утверждения The New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам «охотиться» за вознаграждение на американских военных в Афганистане.
Аргументы и Факты вчера в 16:46
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Армия и оружие

Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов

Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия вчера в 23:29
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Происшествия

Замначальника Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Замначальника управления Генпрокуратуры России Игоря Мыльникова освободили от должности.
RuNews24.ru 30 июня в 18:39
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 30 июня в 03:08
1,4K
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
48
Здоровье

Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
17
Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 30 июня в 05:37
76
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
15
Происшествия

В Якутии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 105 пациентов излечились, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 00:39
3
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Футбол

Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".
РИА Новости вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 29 июня в 03:07
1,7K
Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
17
Здоровье

Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей

Выявлена неожиданная польза алкогольных напитков для пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 13:41
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Экономика

СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
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