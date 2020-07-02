Происшествия
Российская газетаВ Камчатском крае медведь напал на рыбака
На Камчатке медведь напал на рыбака. ЧП произошло вчера вечером в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе "13-й кордон". Как сообщает региональное Агентство лесного хозяйства и животного мира в аккаунте Instagram, мужчина получил тяжелые травмы спины, ног и рук.
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Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Общество
В ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19
Работа над препаратами началась после появления в Сети информации об инфекции В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
АМИТЕЛ вчера в 22:34
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Общество
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ вчера в 15:53
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Политика
Порошенко попросил судью отпустить в туалет «обосравшегося» прокурора
Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот «обосрался».
Lenta.ru вчера в 13:09
Футбол
Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко
Известия вчера в 15:49
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
Политика
Путин сегодня обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением около 14:00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 30 июня в 05:19
Политика
Трамп назвал вымыслом утверждения NYT о связях талибов с Россией
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал вымыслом утверждения The New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам «охотиться» за вознаграждение на американских военных в Афганистане.
Аргументы и Факты вчера в 16:46
Армия и оружие
Военный мобильный госпиталь в Туве принял первых гражданских пациентов
Ранее сообщалось, что Министерством обороны РФ в Кызыле развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Интерфакс - Россия вчера в 23:29
Происшествия
Замначальника Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Замначальника управления Генпрокуратуры России Игоря Мыльникова освободили от должности.
RuNews24.ru 30 июня в 18:39
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 30 июня в 03:08
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Происшествия
В Якутии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, 105 пациентов излечились, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 00:39
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Футбол
Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".
РИА Новости вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 29 июня в 03:07
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Здоровье
Выявлена неожиданная польза алкоголя для пожилых людей
Выявлена неожиданная польза алкогольных напитков для пожилых людей.
Evo-rus.com вчера в 13:41
Экономика
СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz
Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58