На Камчатке медведь напал на рыбака. ЧП произошло вчера вечером в нижнем течении реки Авача, в полутора километрах от кафе "13-й кордон". Как сообщает региональное Агентство лесного хозяйства и животного мира в аккаунте Instagram, мужчина получил тяжелые травмы спины, ног и рук.

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

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