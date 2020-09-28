Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.В источнике
Подробнее о событии
Аргументы и Факты - Камчатка

На Камчатке отправлены в отставку пять членов правительства

Аргументы и Факты - Камчатка18:08
Коммерсантъ

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Коммерсантъ21:34
РИА Новости

Ряд членов правительства Камчатки покидает посты

РИА Новости20:46
ТАСС

Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты

ТАСС20:07
Кам 24

Правительство Камчатки покидают Унтилова, Латышев, Хабаров, Сорокина и Айгистова

Кам 2417:43
Камчатка-Информ

Солодов отправил в отставку сразу пять членов правительства Камчатки

Камчатка-Информ17:31
КамИНФОРМ

Правительство Камчатки покинули два вице-губернатора, два министра и один зампред

КамИНФОРМ23:24

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
РИА Новости22:51
874

Боррель и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию в Нагорном Карабахе.
ТАССвчера в 12:16
34

В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.
RT на русском21:55
5

Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Синоптики прогнозируют разнонаправленные температурные аномалии на территории страны с октября по март, выделяется февраль - в этом месяце большинство жителей страны ждет месяц холоднее, чем в 2019 году, говорится в опубликованном на сайте Гидрометцентра "Вероятностном прогнозе температурного режима в России в отопительный период с октября по март".
РИА Новости03:03

Температура помогла получить две формы «чистых» полимеров

Определение правильной температуры является ключом к получению лучших материалов, которые могут заменить недорогие полимеры, изготовленные из нефти, экономически жизнеспособными, экологически безопасными материалами.
Популярная механика02:54

Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
1,2K

Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг сведения о конфликте с артистом

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг сведения о том, что семья актера собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить бывшего защитника на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова.
ТАСС02:28
117