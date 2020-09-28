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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.В источнике
Владимир Солодовроссийский политик
Правительство покидают первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, зампред Сергей Хабаров, министр здравоохранения Елена Сорокина и министр культуры Светлана Айгистова.
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КамИНФОРМ

Правительство Камчатки покинули два вице-губернатора, два министра и один зампред

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Солодов в течение недели объявит о новых назначениях в краевом правительстве

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На Камчатке отправлены в отставку пять членов правительства

Аргументы и Факты - Камчатка18:08
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Ряд руководителей правительства Камчатки покидает посты

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Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты

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Солодов отправил в отставку сразу пять членов правительства Камчатки

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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

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«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.
Ведомостивчера в 16:06
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Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе минздрава.
РИА Новости23:32
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В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек

Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости23:52

Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, в социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, рассказал, что он не будет принимать участие в съемках второго сезона «Ведьмака», потому что в Британии ввели определенные ограничения.
ToDay News Ufaвчера в 14:45
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Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новости18:57