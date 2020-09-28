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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.В источнике
Владимир Солодовроссийский политик
Правительство покидают первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, зампред Сергей Хабаров, министр здравоохранения Елена Сорокина и министр культуры Светлана Айгистова.
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ТАСС

Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты

ТАСС20:07
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Коммерсантъ21:34
РИА Новости

Ряд руководителей правительства Камчатки покидает посты

РИА Новости20:46
РБК

Пять членов правительства Камчатского края ушли в отставку

РБК22:45
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Солодов отправил в отставку сразу пять членов правительства Камчатки

Камчатка-Информ17:31
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