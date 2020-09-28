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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.В источнике
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Кам 24

Сроки сдачи нового аэропорта на Камчатке вновь сдвинули на один год

Кам 2403:31
КамИНФОРМ

Правительство Камчатки покинули два вице-губернатора, два министра и один зампред

КамИНФОРМ23:24
Аргументы и Факты - Камчатка

На Камчатке отправлены в отставку пять членов правительства

Аргументы и Факты - Камчатка18:08
РИА Новости

Ряд членов правительства Камчатки покидает посты

РИА Новости20:46
ТАСС

Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты

ТАСС20:07
Камчатка-Информ

Солодов отправил в отставку сразу пять членов правительства Камчатки

Камчатка-Информ17:31
Коммерсантъ

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Коммерсантъ21:34

Армения сообщила о 200 погибших военнослужащих армии Азербайджана

Потери Азербайджана в живой силе по результатам боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе достигли 200 убитых военнослужащих, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Экономика сегоднявчера в 13:22

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Пропавшую в Свердловской области трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в селе Покровское Свердловской области 3-летнюю девочку нашли мертвой, проводится доследственная проверка, сообщил журналистам в понедельник руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУСК РФ Андрей Первушин.
РИА Новости04:28
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Отмечается, что судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения о запрете на скачивание приложения, но при этом пока отклонил прошение о введении аналогичного запрета относительно решения властей об ограничении работы соцсети в стране с 12 ноября.
Известия21:34
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План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Интерфакс04:11
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SARS-CoV-2, вероятно, может блокировать болевые сигналы

В ходе проведения лабораторных исследований с использованием нейронов команде Ханна удалось выяснить, что связывание шиповидных белков SARS-CoV-2 с нейропилином-1 снижает интенсивность болевых сигналов, то есть у людей это также может иметь заглушающий боль эффект.
Машины и Механизмы02:51

Томские власти встретились с коллективом роддома №4

Сегодня в роддоме №4 состоялась встреча начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева с коллективом учреждения, на которой медицинские сотрудники смогли задать все вопросы о своей дальнейшей работе в случае необходимости перепрофилирования учреждения в ковидный госпиталь.
НИА-Томск02:34
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