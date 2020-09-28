Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Отмечается, что судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения о запрете на скачивание приложения, но при этом пока отклонил прошение о введении аналогичного запрета относительно решения властей об ограничении работы соцсети в стране с 12 ноября.