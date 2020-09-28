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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.В источнике
С чего всё началось
На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о том, что свои посты покидают пять членов регионального правительства, сообщает
 пресс-служба краевой администрации.
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RT на русском25 сентября в 09:15
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

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Газета DAILYвчера в 11:24
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