В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства
Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.В источнике
С чего всё началось
На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил о том, что свои посты покидают пять членов регионального правительства, сообщает
пресс-служба краевой администрации.
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