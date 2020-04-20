Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия. Об этом стало известно The Guardian. Сообщается, что 51-летний Габриэль Вортман (Gabriel Wortman) стрелял не только в городе Портапик, но и в других местах по всей провинции.

Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде

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