Боевик-одиночка в минувшие выходные устроил самую смертоносную бойню в истории Канады. Как отметили в Канадской королевской конной полиции (КККП), нападавший стрелял в людей в провинции Новая Шотландия и поджигал их дома. Погибли 16 человек, включая женщину - офицера полиции.

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

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Общество Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.

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