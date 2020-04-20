Происшествия
Российская газетаВ Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Боевик-одиночка в минувшие выходные устроил самую смертоносную бойню в истории Канады. Как отметили в Канадской королевской конной полиции (КККП), нападавший стрелял в людей в провинции Новая Шотландия и поджигал их дома. Погибли 16 человек, включая женщину - офицера полиции.
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Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
Составлен рейтинг городов, соблюдающих самоизоляцию
Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг городов, жители которых соблюдают введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции, сообщает РБК.
РИА Новости 02:07
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Происшествия
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом
В Сургуте ночью скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 70 лет.
Российская газета 02:07
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
Lenta.ru 02:32
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
Гаджеты
Apple выпустит новые AirPods в мае
Проссер считает, что в следующем месяце Apple развернет последнюю версию наушников вместе с 13-дюймовым MacBook Pro.
ITZine.ru 01:55
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 18 апреля в 08:50
Общество
В Прикамье опубликовали карту распространения коронавируса
На карте отображаются данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на территории Пермского края.
Новости Перми 02:27
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Общество
Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС
В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:47
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Экономика
Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска
Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
Здоровье
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах безработным, установив максимальный размер - 12 130 рублей.
Интерфакс 17 апреля в 08:51
Общество
Более четверти россиян сочли ущемлением прав ограничения из-за вируса
«Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%.
РБК 00:00
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16
Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
Здоровье
Рамзан Кадыров навестил больных коронавирусом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье посетил Грозненскую клиническую больницу № 4, где проходят лечение 76 больных коронавирусом, об этом он сообщил в соцсети.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 17:35
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings вчера в 15:55
Общество
В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:48
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18 апреля в 20:43
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch
Чемпионат вчера в 17:00
Общество
За выходные выявлено 104 нарушителя самоизоляции в Екатеринбурге
В Екатеринбурге за прошедшие выходные сотрудники полиции выявили 104 нарушителей режима самоизоляции.
Екатеринбург в эфире 02:36
Происшествия
Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:29
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля
На следующей недели могут появиться признаки, что Россия выходит на «плато» в области ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (то есть число новых заражений может перестать расти).
РБК 02:50