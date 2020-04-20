Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Боевик-одиночка в минувшие выходные устроил самую смертоносную бойню в истории Канады. Как отметили в Канадской королевской конной полиции (КККП), нападавший стрелял в людей в провинции Новая Шотландия и поджигал их дома. Погибли 16 человек, включая женщину - офицера полиции.
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Стрельба в Новой Шотландии. Главное

ТАСС01:24

Более 10 человек погибли при стрельбе в Новой Шотландии в Канаде

РЕН ТВвчера в 17:58

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 17

Известиявчера в 22:13

Число жертв стрельбы в Канаде достигло 16 человек

РБКвчера в 21:29

Стрельба в Канаде: число жертв возросло до 17 человек

Вести.Ruвчера в 22:24

Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 16

RT на русском00:15

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16 человек

РИА Новостивчера в 21:39
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
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Общество

Составлен рейтинг городов, соблюдающих самоизоляцию

Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг городов, жители которых соблюдают введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции, сообщает РБК.
РИА Новости 02:07
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Происшествия

В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом

В Сургуте ночью скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 70 лет.
Российская газета 02:07
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Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
1,2K
Общество

Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
Lenta.ru 02:32
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
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Гаджеты

Apple выпустит новые AirPods в мае

Проссер считает, что в следующем месяце Apple развернет последнюю версию наушников вместе с 13-дюймовым MacBook Pro.
ITZine.ru 01:55
1
Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 18 апреля в 08:50
280
Общество

В Прикамье опубликовали карту распространения коронавируса

На карте отображаются данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на территории Пермского края.
Новости Перми 02:27
1
Общество

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
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Общество

Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:47
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
216
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
429
Экономика

Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска

Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
Здоровье

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
10
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Общество

Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах безработным, установив максимальный размер - 12 130 рублей.
Интерфакс 17 апреля в 08:51
2,2K
Общество

Более четверти россиян сочли ущемлением прав ограничения из-за вируса

«Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%.
РБК 00:00
6
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16

Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
350
Здоровье

Рамзан Кадыров навестил больных коронавирусом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье посетил Грозненскую клиническую больницу № 4, где проходят лечение 76 больных коронавирусом, об этом он сообщил в соцсети.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 17:35
Киберспорт

Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020

Metaratings вчера в 15:55
5
Общество

В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус

Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:48
1
Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18 апреля в 20:43
12
Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch

Чемпионат вчера в 17:00
16
Общество

За выходные выявлено 104 нарушителя самоизоляции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за прошедшие выходные сотрудники полиции выявили 104 нарушителей режима самоизоляции.
Екатеринбург в эфире 02:36
19
Происшествия

Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:29
158
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля

На следующей недели могут появиться признаки, что Россия выходит на «плато» в области ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (то есть число новых заражений может перестать расти).
РБК 02:50
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Главное