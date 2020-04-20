Боевик-одиночка в минувшие выходные устроил самую смертоносную бойню в истории Канады. Как отметили в Канадской королевской конной полиции (КККП), нападавший стрелял в людей в провинции Новая Шотландия и поджигал их дома. Погибли 16 человек, включая женщину - офицера полиции.

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Энергетика Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. 42

Общество Составлен рейтинг городов, соблюдающих самоизоляцию Специалисты Райффайзенбанка составили рейтинг городов, жители которых соблюдают введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 режим самоизоляции, сообщает РБК. 1

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 98

Общество В Гражданском кодексе пропишут соседские права В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 1,2K

Общество Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. 44

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк пошла на поправку Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку. 128

Гаджеты Apple выпустит новые AirPods в мае Проссер считает, что в следующем месяце Apple развернет последнюю версию наушников вместе с 13-дюймовым MacBook Pro. 1

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 280

Общество В Прикамье опубликовали карту распространения коронавируса На карте отображаются данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на территории Пермского края. 1

Общество Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. 69

Общество Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. 120

Здоровье Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность. 216

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 83

Финансы Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления. 429

Экономика Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.

Здоровье В Саратовской области вводится пропускной режим В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона. 10

Общество Более четверти россиян сочли ущемлением прав ограничения из-за вируса «Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%. 6

Здоровье Рамзан Кадыров навестил больных коронавирусом Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье посетил Грозненскую клиническую больницу № 4, где проходят лечение 76 больных коронавирусом, об этом он сообщил в соцсети.

Политика Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости". 12