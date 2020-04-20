Происшествия
Газета.RuЧисло жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло
В Канаде число погибших в результате стрельбы в провинции Новая Шотландия возросло. Об этом сообщает телеканал CBC. По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек.
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Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему прикована к постели и не может говорить
Певица все еще не встает с постели и общается жестами из-за установленной трахеостомы. 70-летняя артистка попала в больницу 1 апреля.
Gazeta.SPb 17 апреля в 23:42
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом
Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости 13:09
Здоровье
Еще 15 жителей Свердловской области заразились коронавирусом
Число заражений коронавирусом в Свердловской области доросло до 141 случая.
ИА Красная Весна 04:13
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч за карьеру тренера «Спартака»
Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера назвал самый памятный матч в бытность наставника московского "Спартака".
Газета.Ru 17:46
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Политика
Назначен новый председатель правительства Камчатского края
Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу по распоряжению Солодова посты заместителей председателя правительства покинули Владимир Пригорнев - он отвечал за социальную политику, Марина Суббота, курировавшая экономический блок, и Юрий Зубарь, отвечавший за дорожное хозяйство.
ТАСС 20:13
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews вчера в 06:58
Общество
Суд арестовал активы трех российских компаний по вылову краба
30 марта Южно-Сахалинский городской суд вынес решение об аресте долей в трех компаниях, которые занимаются выловом краба.
Компания вчера в 09:23
Авто
Китайские предприятия страдают от нехватки зарубежных специалистов
Источник изображения: Reuters Как поясняет Nikkei Asian Review, многие промышленные предприятия Китая сильно зависят в своей операционной деятельности и развитии от зарубежных консультантов из Японии или США, а они пока не могут попасть в КНР для продолжения привычной деятельности.
3DNews 02:54
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
Авто
Разработан двигатель, разгоняющий вакуумный поезд до 250 км/ч за секунду
Канберра, 19 апреля 2020, 21:54 — REGNUM Австралийская компания HyperPower разработала электродвигатель очень высокой плотности энергии, который может разогнать вакуумный поезд Hyperloop до 250 км/ч за одну секунду.
REGNUM 14:54
Киберспорт
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33
Кино
Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»
Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru 10:42
Кино
Джеймс Ганн назвал «Ночной дозор» Бекмамбетова в числе любимых боевиков
Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.
Российская газета 07:56
Культура
Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»
Коммунисты потребовали немедленного запрета популярного сериала «Зулейха открывает глаза».
Evo-rus.com 17 апреля в 10:21
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
Авто
Представили Audi Q7 в агрессивном тюнинге ABT Sportsline
Напомним, в конце 2019 года ателье представило доработанный спортивный кроссовер Audi SQ7, мощность которого увеличили со стандартных 435 л.с. до 510 л.с. Теперь же в ABT поработали над внешним видом модели и выпустили для нее стайлинг-пакет.
Тарантас Ньюс 17 апреля в 03:38
Шоу-бизнес
Дарья Мороз выбыла из шоу «Танцы со звездами»
Пятый канал 19:26
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru 07:41
Происшествия
Водителя провалившегося под лед грузовика оштрафовали за устроенную им свалку на переправе в Якутии
Якутия 24 20:45
Общество
Власти объяснили, почему не вводят режим ЧС в Бурятии
Власти республики сообщили, что в республике нет правовых оснований ввести режим ЧС.
Информ Полис online 05:40
Политика
Путин продлил действие паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47