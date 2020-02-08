Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд).

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

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