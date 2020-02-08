Политика
ТАССВ Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд).
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Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Политика
Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде
Общество
В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей
«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек
В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным, погибли уже 722 человека.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Энергетика
Россия блокирует новое сокращение нефтедобычи
Российские представители блокируют согласованное снижение добычи, предлагая дополнительно оценить влияние эпидемии на рынки.
Здоровье
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Здоровье
От злоупотребления виагрой побочным эффектом может стать дальтонизм
Медики из больницы Дунягоз Адана пришли к выводу, что прием Виагры может привести к дальтонизму.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
Теннис
Александрова обыграла румынку Русе в квалификации Кубка Федерации
Российский теннисистка Екатерина Александрова обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе в матче квалификации Кубка Федерации.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Жириновский предложил Трампу отметить провал импичмента в Майами
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился в письме к американскому президенту Дональду Трампу с поздравлениями в связи с окончанием процедуры импичмента.
Общество
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Кем он был для России и Татарстана
Сегодня, 7 февраля, в результате жесткой посадки вертолета под Лаишево в Татарстане погиб депутат Государственной Думы VII созыва от Нижнекамского избирательного округа РТ Айрат Хайруллин.
Энергетика
Ливия потеряла миллиард долларов из-за закрытия нефтяных объектов
Потери страны в результате блокирования морских нефтяных терминалов и закрытия нефтяных месторождений страны превысили один миллиард долларов, информирует Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) в Twitter.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Происшествия
На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка
В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Культура
The Paper (Китай): «Советско-российское вещание» и русские культурные образы в китайском контексте XXI века (The Paper)
Русские культурные образы в китайском языковом контексте XXI века весьма обильны и процветают, и они реализуются через две «давнишние» линии пропаганды: первая опирается на английский источник и демонстрирует понимание России с внешней стороны — с европейской и американской точки зрения.
Гаджеты
Премьера: В России начались продажи японского раскладного кнопочного телефона с защитой от ударов
На российском рынке начались продажи кнопочного телефона Panasonic TU456, выполненного в раскладном форм-факторе.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Футбол
Симеоне возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров мира
Опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Об этом передает издание «Чемпионат.com», ссылаясь на L'Equipe.
Армия и оружие
Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля
Российский фрегат "Адмирал Головко" планируют спустить на воду до 1 июля 2020 года, заявил агентству ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.