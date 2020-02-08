Политика
ТАССВ Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд).
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Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании
Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Общество
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Юдашкина
Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Юдашкина 70-летняя Примадонна отечественной эстрады дала мастер-класс юным родственникам знаменитого модельера.
Культура
Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Здоровье
Наталья Толоконская объяснила вспышку коронавируса вмешательством человека в экологию
Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.
Космос
В Астрахани разрабатывают программу для будущих космонавтов
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Гаджеты
Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Политика
США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом
США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Авто
Castrol представил в России новое масло
Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.
Общество
Площадь перед посольством России в Праге могут назвать в честь Немцова
Пражские власти намерены переименовать площадь у посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.
Общество
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Культура
Новое шоу с Собчак заподозрили в плагиате
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
Политика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Происшествия
Еще у троих пассажиров круизного судна в Японии обнаружен коронавирус
Пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Армия и оружие
Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков
Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон
Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".