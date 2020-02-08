Политика

ТАССТАССВ Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, в коллективном иске от лица родственников жертв катастрофы они требуют компенсации не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд).
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

ТАСС14:58

СМИ: в Канаде подали иск к Ирану на млрд долларов за сбитый Boeing 737

РИА Новости18:50

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского Boeing

News.ru15:21

СМИ узнали об иске Канады к Ирану на $1 млрд за сбитый украинский самолет

РБК16:49

Канада потребовала от Ирана миллиард долларов за сбитый украинский самолет

Lenta.ru20:16

Канадские юристы подали коллективный иск к властям Ирана более чем на 1 миллиард долларов за сбитый украинский самолет

Эхо Москвы18:09

В Канаде подали коллективный иск против Ирана

REGNUM17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка Испании

Определились все участники полуфинала Кубка Испании. На этой стадии турнира сыграют «Гранада», «Мирандес», «Реал Сосьедад» и «Атлетик».
Чемпионат вчера в 21:03
Общество

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM 06:54
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Юдашкина

Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Юдашкина 70-летняя Примадонна отечественной эстрады дала мастер-класс юным родственникам знаменитого модельера.
Экспресс газета 10:37
Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета 10:18
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ 15:13
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новости 18:31
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия 19:53
Здоровье

Наталья Толоконская объяснила вспышку коронавируса вмешательством человека в экологию

Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек.
Тайга.инфо 21:26
Космос

В Астрахани разрабатывают программу для будущих космонавтов

Astrakhanpost.ru вчера в 08:54
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК вчера в 13:48
Гаджеты

Samsung анонсировала смартфон Galaxy M31 с камерой на 64 Мп

Astera 05 февраля в 15:39
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Российская газета 20:00
Политика

США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом

США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.
Интерфакс 14:33
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец 09:08
Авто

Castrol представил в России новое масло

Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.
Движок 06:17
Общество

Площадь перед посольством России в Праге могут назвать в честь Немцова

Пражские власти намерены переименовать площадь у посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.
RT на русском 18:48
Общество

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
РИА Новости 21:04
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета 04:24
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

ProstoProSport 14:21
Культура

В Польше выпустили монеты с ведьмаком Геральтом

Life.ru 12:28
Культура

Новое шоу с Собчак заподозрили в плагиате

Газета.Ru 09:07
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
РИА Новости вчера в 16:39
Политика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 21:21
Происшествия

Еще у троих пассажиров круизного судна в Японии обнаружен коронавирус

Пневмония, вызванная вирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.
ТАСС 20:03
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:40
Армия и оружие

Анкара перебросила в Сирию не менее 20 танков

Турецкая армия перебросила на территорию Сирии не менее 20 танков.
iReactor 01:47
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru 10:01
Экономика

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
ТАСС 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное