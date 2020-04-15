Коронавирус
REGNUMВ Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
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Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Хоккей
Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца
Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой.
Советский спорт вчера в 11:00
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Шоу-бизнес
Кети Топурия в полупрозрачном «свадебном» платье заинтриговала фанатов
Популярная певица Кети Топурия опубликовала в социальной сети Instagram снимки в белом платье.
Слово и Дело вчера в 06:25
Здоровье
Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Происшествия
В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом
Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке.
ТАСС 21:58
Космос
Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»
News.ru 09:14
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Футбол
В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных
Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни оценил вероятность возобновления матчей национальных команд.
Матч ТВ 00:32
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Происшествия
Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском 23:15
Шоу-бизнес
Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой
Певица Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра».
News.ru 09:06
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск
Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока во вторник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.
РИА Новости 09:28
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Происшествия
Новосибирская семья пыталась сбежать из самоизоляции в Санкт-Петербург
Новосибирск, 15 апреля 2020, 06:01 — REGNUM В Новосибирске супружеская пара пыталась сбежать из-под карантина в Санкт-Петербург, но вместо этого отправится в обсерватор и заплатит штраф.
REGNUM 23:01
Общество
Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве
Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы 21:14
Происшествия
Коронавирус в Минусинске: первый случай официально подтвержден
Письмо гласит, что в Минусинске 14 апреля официально подтвержден случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Взгляд.Инфо 22:37
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11 апреля в 23:01
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
ИркСиб вчера в 00:32
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Наука
Патент недели: где прячется рак
Патент: 2718272 Авторы: Петр Глыбочко, Андрей Свистунов, Виктор Фомин, Филипп Копылов, Марина Секачева, Иван Васильев, Евгений Гитель, Алигейдар Рагимов, Елена Поддубская Патентообладатель: Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Медицинская повестка весны 2020 года полностью посвящена обсуждению профилактики коронавируса.
Популярная механика 05:16
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 15:42