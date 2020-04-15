Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
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Подробнее о событии

Канадские ученые сообщили, что препарат от Эболы может блокировать коронавирус

Znak.com21:08

Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

РИА Новости19:47

Найдено блокирующее коронавирус лекарство

Lenta.ru17:06

Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Известия18:07

Канадские ученые выяснили, что ремдесивир эффективно останавливает репликацию вируса SARS-CoV-2

Вечерний курьер10:08

Канадские ученые сообщили, что ремдесивир эффективно останавливает репликацию вируса SARS-CoV-2

Naked Science08:30

Ремдесивир лечит коронавирус - очередное испытание прошло успешно

MedikForum.ru03:59
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
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Хоккей

Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца

Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой.
Советский спорт вчера в 11:00
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Шоу-бизнес

Кети Топурия в полупрозрачном «свадебном» платье заинтриговала фанатов

Популярная певица Кети Топурия опубликовала в социальной сети Instagram снимки в белом платье.
Слово и Дело вчера в 06:25
Здоровье

Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
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Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
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Происшествия

В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом

Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке.
ТАСС 21:58
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Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Известия 19:39
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Космос

Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»

News.ru 09:14
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Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
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Футбол

В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни оценил вероятность возобновления матчей национальных команд.
Матч ТВ 00:32
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
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Происшествия

Под Красноярском задержали женщину, разрушившую буддийскую святыню

ИА 1-Line 20:16
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Происшествия

Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки

«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском 23:15
Шоу-бизнес

Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой

Певица Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра».
News.ru 09:06
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Общество

Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск

Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока во вторник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.
РИА Новости 09:28
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Происшествия

Новосибирская семья пыталась сбежать из самоизоляции в Санкт-Петербург

Новосибирск, 15 апреля 2020, 06:01 — REGNUM В Новосибирске супружеская пара пыталась сбежать из-под карантина в Санкт-Петербург, но вместо этого отправится в обсерватор и заплатит штраф.
REGNUM 23:01
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Общество

Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве

Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы 21:14
6
Происшествия

Коронавирус в Минусинске: первый случай официально подтвержден

Письмо гласит, что в Минусинске 14 апреля официально подтвержден случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Взгляд.Инфо 22:37
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Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11 апреля в 23:01
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Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

ИркСиб вчера в 00:32
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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
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Наука

Патент недели: где прячется рак

Патент: 2718272 Авторы: Петр Глыбочко, Андрей Свистунов, Виктор Фомин, Филипп Копылов, Марина Секачева, Иван Васильев, Евгений Гитель, Алигейдар Рагимов, Елена Поддубская Патентообладатель: Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Медицинская повестка весны 2020 года полностью посвящена обсуждению профилактики коронавируса.
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 15:42
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