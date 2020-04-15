Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.

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Общество Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России. 44

Хоккей Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой.

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 310

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 3,1K

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Происшествия Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки «За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.

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Общество Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока во вторник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта. 98

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