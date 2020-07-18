В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм. Об этом сообщает издание Ottawa Citizen.

Происшествия В Ростовской области освободили от воды все подтопленные территории "В Ростовской области от воды полностью освобождены подтопленные ранее территории", - сказали в пресс-службе, добавив, что подразделения МЧС провели работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и железнодорожных путей Ростова-на-Дону и Батайска. 46

Происшествия На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе. 20

Общество В Крыму за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса В Республике Крым за 17 июля диагностировано еще 12 случаев коронавирусной инфекции: три из них «привезли» из-за границы, четыре выявлены при обращении за помощью в учреждение здравоохранение, два - контактные по ранее зарегистрированным случаям, три при скрининге здоровых людей. 161

Общество Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 320

Футбол Широков посоветовал Федуну играть на уровне «Зенита» Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался по поводу недовольства судейством Леонида Федуна.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 970

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства. 12

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada. 7

Футбол Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге» На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. 7

Здоровье В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147 Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе. 745

Политика Иван Никонов: Люди Обамы блокируют расследование по Байдену Адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов. 4

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 80