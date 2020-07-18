Политика
RT на русскомВ Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм. Об этом сообщает издание Ottawa Citizen.
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Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Трое детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе возросло до 8159 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06:51
Гаджеты
Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно
Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку.
Astera 05:38
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х Фургала начались в Хабаровске в прошлую субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:05
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
Политика
Азербайджанский посол обвинил Армению в попытке втянуть РФ в конфликт
Ереван пытается вовлечь Российскую Федерацию и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликт с Азербайджаном.
News.ru 05:24
Политика
Сербская пресса: На Украине вновь призывают решить проблемы с Россией с помощью оружия
В сербском СМИ отмечено, что на Украине вновь стали слышны призывы решить проблемы с Россией с помощью оружия.
Военное обозрение 04:17
Футбол
Лэмпард — о VAR: «Манчестер Юнайтед» получает небольшое преимущество
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своим мнением по поводу судейства в матчах «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 02:58
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Гаджеты
В Индии почти вдвое упали поставки смартфонов
Нью-Дели, 18 июля 2020, 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении.
REGNUM 02:31
Политика
Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Происшествия
Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
Наука
Российские наночастицы смогли справиться с раком лёгких
Учёные из МГУ предложили использовать противовирусный препарат резикимод для лечения немелкоклеточного рака лёгких, который ранее признали слишком опасным противовирусным стимулятором иммунного ответа для использования в лечении вирусных заболеваний.
Машины и Механизмы 06:31
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Космос
В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу
Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
Говорит Москва вчера в 04:58
Футбол
Гайч прокомментировал переход в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о грядущем переходе в ЦСКА.
Российская газета 06:29
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
В Московской области под Наро-Фоминском столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали.
RT на русском 07:01
Общество
В России выявили 6234 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 6234 новых случая коронавирусной инфекции, 124 человека умерли, 7490 вылечились и выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:52
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Шоу-бизнес
Мама Карпович отрицает информацию о романе актрисы с Прилучным
Лариса Карпович, мама актрисы театра и кино Мирославы Карпович, заявила, что не планирует знакомиться с бойфрендом дочери, артистом Павлом Прилучным, до тех пор, пока он не станет ее официальным мужем.
NewInform вчера в 13:00
Наука
Новое исследование показало, что куркума может бороться с вирусами
Исследование показало, что куркумин может предотвратить заражение клеток вирусом трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV) – коронавирусом альфа-группы, поражающим свиней.
ГЛАС.RU вчера в 12:35
Игры
СМИ: в Microsoft Store появилась страница новой Call of Duty под кодовым названием
Журналисты профильных изданий предположили, что под этим кодовым названием зашифрована новая часть Call of Duty.
CyberSport.ru вчера в 02:18