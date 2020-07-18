Политика

RT на русскомRT на русскомВ Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм. Об этом сообщает издание Ottawa Citizen.
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Осквернение памятника дивизии «Галичина» признали вандализмом

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В Канаде сочли преступлением осквернение кенотафа дивизии СС «Галичина»

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ТАСС вчера в 07:24
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Chelny-biz.ru 16 июля в 00:32
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Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
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Общество

Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория

Политическая Экспертиза вчера в 19:52
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Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

Известия 01:53
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
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Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news вчера в 14:23
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Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 114 новых случаев COVID-19

Сто четырнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 146 человек, скончались еще трое, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:18
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Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
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Общество

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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10
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Происшествия

В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19

Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла.
Piter.tv вчера в 03:56
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Наука

Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов

Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 21:29
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

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Lenta.ru 16 июля в 11:49
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Здоровье

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
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Общество

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Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
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Политика

Портреты президентов Клинтона и Буша исчезли из фойе Белого дома — CNN

Портреты экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были убраны из Гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне.
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
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Армия и оружие

Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ

Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
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На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
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