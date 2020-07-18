Общество
RT на русскомВ Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм. Об этом сообщает издание Ottawa Citizen.
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Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Здоровье
Израильский врач призвал привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Прививки от сезонного гриппа осенью, возможно, следует сделать обязательными, поскольку сезон респираторных заболеваний может наложиться на пандемию коронавируса.
Rambler News Service 03:23
Происшествия
В московском СИЗО обнаружили колл-центр мошенников
В московском следственном изоляторе "Матросская тишина" обнаружили call-центр мошенников.
Газета.Ru 03:46
Футбол
Агент Гайча подтвердил переход в ЦСКА
Аргентинский форвард Адольфо Гайч подписал контракт с ЦСКА. Эту информацию подтвердил Metaratings его агент Матиас Фавано.
Спорт день за днем 16 июля в 05:35
Политика
России подсказали решение проблемы дефицита воды в Крыму
Россия могла бы решить проблему водоснабжения Крыма, воспользовавшись опытом Израиля 60-х годов прошлого века.
Утро.ru 16 июля в 09:54
Происшествия
В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте был замечен в 7:30 утра, через 15 минут прибыли пожарные.
Коммерсантъ 03:15
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением русской матрешки
Компания по производству смартфонов Apple объявила о новом эмодзи в систему iOS 14. Теперь там появится смайлик с русской матрешкой.
Live24 вчера в 05:14
Экономика
Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК вчера в 03:45
Политика
Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку
Московский Комсомолец 00:12
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили вчера в 11:28
Футбол
РФС оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за шутку о «Спартаке»
Комитет по этике российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания о московском "Спартаке".
МК-Спорт вчера в 10:05
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Экономика
ОЭЗ «Технополис „Москва“» создала более 800 рабочих мест
В 2019 году резидентами и компаниями технополиса было создано 814 новых рабочих мест, что на 464 больше плана развития предприятий, и составляет 19 процентов от общего количества новых рабочих мест, созданных всеми особыми экономическими зонами России технико-внедренческого типа.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:15
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Игры
Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch
Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус вчера в 17:01
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла после падения из окна
Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.
Известия 03:35
Общество
В России выявлено 6 234 случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб 18 июля.
Рамблер 03:32
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 170 тысяч
Еще 543 пациента с коронавирусом вылечились в Москве после получения лечения, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 18 июля.
Вечерняя Москва 02:14
Экономика
Региональные власти заявили, что по итогам 2019 года большинство показателей по реализации национальных проектов выполнены
Все слайды из презентации Максима Васенина В 2019 году в областном бюджете на реализацию девяти национальных проектов было направлено более 8 миллиардов рублей, из которых 80% пошли на инвестиционные расходы.
Зебра ТВ 03:42
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Свердловской области заявили, что за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания.
RT на русском вчера в 07:20
Интернет
Twitter вычислил механизм взлома аккаунтов знаменитостей
В Twitter полагают, что хакеры атаковали определенных сотрудников компании, применив схему с социальной инженерией, то есть при помощи манипуляций злоумышленникам удалось «использовать их учетные данные для доступа к внутренним системам Twitter, в том числе пройти через двухфакторную защиту».
НТВ 03:02
Общество
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
Российская газета 02:59
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
Армия и оружие
Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
ГЛАС.RU 03:55
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10