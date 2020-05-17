Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Канаде разбился самолет ВВС страны

Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
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При крушении самолёта ВВС Канады погиб член пилотажной группы

RT на русском20:07

В Канаде один человек погиб при крушении самолета ВВС

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Самолет ВВС Канады разбился в Британской Колумбии

РЕН ТВ16:34

СМИ: пилот разбившегося в Канаде самолета катапультировался перед аварией

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В Канаде разбился военный самолет

РБК17:17

Опубликовано видео крушения самолета ВВС Канады

Газета.Ru17:59

Пилот разбившегося в Канаде военного самолета успел катапультироваться

Российская газета18:37
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Финансы

Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой

Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS.
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Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране.
Газета.Ru 05:08
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
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Музыка

Netflix представил клип для «Евровидения»

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Найден мертвым посол Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
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Технологии

Самосвалы-роботы используют 5G

Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
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Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:20
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Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
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Общество

Медики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире

Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19.
Коммерсантъ 16:44
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Общество

Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса

Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
REGNUM 06:57
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Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру 07:21
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Армия и оружие

Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии

Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 14:49
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

РИА Новости 08:26
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Игры

В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios

Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
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Гаделья победила Хилл на UFC Fight Night 172

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
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Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
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Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», - говорится в сообщении.
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Политика

Оппозиция осудила новые правила выборов постфактум

Оппозиционные партии хором осудили принятые Госдумой изменения избирательного законодательства.
Независимая газета 13:27
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Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову

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Наука

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
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Общество

Размер штрафа за отказ от тестирования на коронавирус назвали в МВД

В МВД России рассказали, в каких случаях гражданам грозит штраф при бездействии на фоне пандемии коронавируса в стране.
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Общество

Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров

"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
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Культура

Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»

17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

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Игры

Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store

В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
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Политика

Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
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Прокуратура Прикамья нашла нарушения в четырех медучреждениях края

Согласно официальному сообщению краевой прокуратуры, нарушения, связанные с начислением выплат медработникам, сталкивающимся с коронавирусом, обнаружены в четырех медучреждениях.
Местное время (г. Пермь) 10:07
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В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей

Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 19:38
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Общество

Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты

Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
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Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство после трехнедельного перерыва

Взгляд.ру 19:43
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