Происшествия
ВедомостиПри крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот
Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы. Об этом командование военно-воздушных сил сообщило в своем twitter-аккаунте. В сообщении говорится, что родственников обоих пилотов уведомили о случившемся.
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Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
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Создатель игры компания NetherRealm представила новое обновление для Mortal Kombat 11: Aftermath.
Megaobzor.com 15 мая в 12:51
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Общество
ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс вчера в 06:08
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Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости вчера в 08:37
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Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
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Главврача больницы в Армавире уволили за нарушения выплат медикам
Слово и Дело 16 мая в 09:23
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей вчера в 09:09
Общество
Прокуратура Ленобласти проверит ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»
В воскресенье, 17 мая, «Форпосту» стало известно, что прокуратура Ленобласти начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Форпост Северо-Запад вчера в 09:05
Армия и оружие
Рост военных расходов США связан с модернизацией ядерного оружия – аналитик SIPRI
В 2019 г. военные расходы США были на 5,3% выше, чем в 2018 г. Рост военных расходов США можно объяснить увеличением расходов на персонал и продолжающейся модернизацией их запасов обычных и ядерных вооружений.
Евразия.Эксперт вчера в 13:06
Экономика
Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
Общество
В Кузбассе за сутки выявили пять случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у пяти жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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Общество
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Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
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Правительство признало, что мешало выплате «путинских денег» врачам
В субботу правительство просто выпустило скромный релиз «Фактор времени не будет учитываться при расчёте федеральных выплат медработникам».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Футбол
Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва вчера в 03:21
Общество
Названы отличия попавшего в Россию штамма коронавируса от других
Попавший в Россию «ирано-европейский» штамм коронавируса гораздо «злее» вариаций, распространенных в других частях света.
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Forbes перечислил самые недооцененные города России
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Газета.Ru вчера в 22:43
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
В Татарстане откроются бассейны, фитнес-залы и музеи
В Татарстане с 18 мая откроются для посещения фитнес-центры, бассейны и спортивные залы.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 23:17
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия вчера в 11:29
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52