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Общество Годовые оценки выставили школьникам Москвы Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы. 11

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Происшествия Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы "Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева. 56

Энергетика Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. 86

Музыка «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). 47

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Происшествия Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба Сотрудники полиции задержали двух жителей Читы по подозрению в том, что они под пытками заставляли свою жертву, повредившую чужую машину, отработать ущерб, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. 6

Здоровье Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19. 38

Общество В России представили две модели распространения коронавируса Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая. 305

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1,1K

Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 209

Общество В Тюменской области разрешили работать парикмахерским В рамках первого этапа с 18 мая откроются предприятия сферы услуг, а также непродовольственные магазины, у которых общая площадь торгового зала до 400 кв. метров и есть отдельный вход с улицы. 14

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 106

Культура «Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания. 79

Политика Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. 184

Экономика Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса. 10

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 776

Технологии В России запущено производство сверхточного теста на COVID-19 Компания "ТестГен" Ульяновского наноцентра Ulnanotech (входит в инвестиционную сеть ФИОП — Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано") получила регистрацию Росздравнадзора и запустила массовое производство собственного сверхточного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, результаты которого можно узнать через два часа, говорится в сообщении ФИОП.

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 150

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 6,2K