Общество
REGNUMВ Карачаево-Черкесии умерли 20 пациентов, заразившиеся коронавирусом
Черкесск, 15 июля 2020, 12:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выросло число смертей пациентов с диагнозом COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано еще два случая. Такие данные приводит 15 июля федеральный оперативный штаб.
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Политика
Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17
Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы.
Политическая Экспертиза 04:33
Наука
Разработка Ярославского НПЗ получила премию Минэнерго
Ярославль, 16 июля 2020, 17:28 — REGNUM ПАО «Славнефть-ЯНОС» и авторский коллектив специалистов Ярославского НПЗ стали лауреатами первой премии международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок Минэнерго России.
REGNUM вчера в 10:28
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 15 июля в 03:12
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
РИА Новости 03:54
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики.
Российская газета 04:47
Политика
В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии
«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
Гаджеты
Уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 впервые показали на качественных изображениях
iXBT.com 01:50
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Авто
Toyota презентовала обновленную Toyota Camry
Японская компания Toyota представила обновленную модель Toyota Camry для североамериканского рынка.
NewInform 03:23
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Экономика
Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией
Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».
РБК 04:32
Политика
Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире
Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире.
Lenta.ru 04:40
Авто
Официально: Mercedes-AMG GT Black Series получит 720 лошадиных сил
Как сообщало издание speedme.ru на прошлой неделе, двигатель нового Mercedes-AMG GT Black Series получает мощность в 720 лошадиных сил.
SpeedMe 14 июля в 06:06
Экономика
Минсельхоз: Россия увеличит производство молока до 32 миллионов тонн
Вести.Ru вчера в 17:50
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Автоспорт
Хэмилтон надеется, что все гонщики «Формулы-1» встанут на колено
CT news вчера в 18:27
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Космос
ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов
РИА Томск 15 июля в 02:40
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01