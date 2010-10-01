Черкесск, 15 июля 2020, 12:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выросло число смертей пациентов с диагнозом COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано еще два случая. Такие данные приводит 15 июля федеральный оперативный штаб.

Политика Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17 Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы. 2

Наука Разработка Ярославского НПЗ получила премию Минэнерго Ярославль, 16 июля 2020, 17:28 — REGNUM ПАО «Славнефть-ЯНОС» и авторский коллектив специалистов Ярославского НПЗ стали лауреатами первой премии международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок Минэнерго России.

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам. 19

Армия и оружие Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной. 807

Политика Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии 16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. 6

Футбол «Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 26

Кино В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер Предстоящий сериал будет всецело посвящен истории Оби-Ван Кеноби, а именно его жизни после изгнания на Татуин, где он осмысливает свою роль в падении Республики. 1

Политика В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии «Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат. 5

Авто Toyota презентовала обновленную Toyota Camry Японская компания Toyota представила обновленную модель Toyota Camry для североамериканского рынка. 6

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 6,2K

Политика Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко. 24

Экономика Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда». 6