Общество
REGNUMВ Карачаево-Черкесии умерли 20 пациентов, заразившиеся коронавирусом
За минувшие сутки зафиксировано еще два случая. Такие данные приводит 15 июля федеральный оперативный штаб. Таким образом, за все время в республике скончались 20 человек.
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Казим Шаманов: «Система здравоохранения испытывает пиковые нагрузки»
Здравоохранение Россиивчера в 02:38
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Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:57
Общество
Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
RT на русском 07:56
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала
Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
Общество
В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски
Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
ТАСС 07:11
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус.
РБК вчера в 22:09
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Религия
Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии
Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Футбол
Англия планирует вернуть болельщиков на стадионы в октябре
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в октябре власти страны планируют снять запрет на посещение болельщиками стадионов.С октября мы намерены вернуть зрителей на стадионы.
Soccer.ru 07:39
Происшествия
Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов заявил, что Собчак моднее Канделаки
Популярный в России стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки. По словам модного эксперта, ведущая часто выглядит нелепо.
Невские Новости 06:10
Общество
Власти Тюмени оценили состояние копающегося в мусорке ветерана из ЯНАО
Ветеран не находится в состоянии опасности, в холодильнике и морозилке есть продукты.
Московский Комсомолец Ямал 07:04
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Экономика
Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Армия и оружие
Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду
Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях».
РБК 03:18
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Космос
Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс
Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 06:19
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и социальные объекты
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Футбол
«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится
Футбольный клуб «Сочи» настраивается на игру 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре.
КП - Самара 08:04
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35