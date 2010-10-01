Общество

REGNUMREGNUMВ Карачаево-Черкесии умерли 20 пациентов, заразившиеся коронавирусом

1 фото
За минувшие сутки зафиксировано еще два случая. Такие данные приводит 15 июля федеральный оперативный штаб. Таким образом, за все время в республике скончались 20 человек.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Казим Шаманов: «Система здравоохранения испытывает пиковые нагрузки»

Здравоохранение Россиивчера в 02:38

Карачаево-Черкесия выбилась в лидеры в СКФО по числу тестирований на COVID

REGNUMвчера в 05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
64
Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
60
Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:57
496
Общество

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
197
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

RT на русском 07:56
1,2K
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
916
Происшествия

В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
12
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
37
Происшествия

СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала

Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
2,1K
Общество

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проводят обыски

Следователи проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
ТАСС 07:11
518
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус.
РБК вчера в 22:09
16
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
172
Религия

Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Футбол

Англия планирует вернуть болельщиков на стадионы в октябре

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в октябре власти страны планируют снять запрет на посещение болельщиками стадионов.С октября мы намерены вернуть зрителей на стадионы.
Soccer.ru 07:39
Происшествия

Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19

РИА Новости 07:44
6
Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов заявил, что Собчак моднее Канделаки

Популярный в России стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки. По словам модного эксперта, ведущая часто выглядит нелепо.
Невские Новости 06:10
18
Общество

Власти Тюмени оценили состояние копающегося в мусорке ветерана из ЯНАО

Ветеран не находится в состоянии опасности, в холодильнике и морозилке есть продукты.
Московский Комсомолец Ямал 07:04
58
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
2
Экономика

Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%

Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45
2
Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
135
Армия и оружие

Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ

Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
115
Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Evo-rus.com 01:08
18
Армия и оружие

Армения сочла угрозу Баку нанести удар по АЭС готовностью к геноциду

Заявления властей Азербайджана о способности нанести удар по атомной электростанции в городе Мецамор свидетельствуют об отчаянии Баку и его «геноцидальных намерениях».
РБК 03:18
27
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
196
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
406
Космос

Китай доставил на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс

Представители китайской компании CASC сообщили о том, что на космодром Вэньчан была доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использована для запуска марсианской миссии.
Discover24 06:19
26
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,7K
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и социальные объекты

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
2
Футбол

«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится

Футбольный клуб «Сочи» настраивается на игру 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре.
КП - Самара 08:04
1
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
85
ещё по теме
Черкесск
Город в России
Город на юге России. Столица Карачаево-Черкесской Республики. Город республиканского значения; муниципальное образование города Черкесска обладает статусом городского округа, с единственным населённым пунктом в его составе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное