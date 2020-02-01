с чего всё началось

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте». Министр уточнил, что у студента была зафиксирована температура 37,3, другие признаки заболевания отсутствуют.

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

Религия Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Происшествия Мурманским морякам грозит 18 лет тюрьмы в Кабо-Верде В суде города Прая, столице Кабо-Верде, обвинитель потребовал для мурманских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.

Происшествия Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована.

Происшествия Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после того, как она прорвалась на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.