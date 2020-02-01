Общество

RT на русскомRT на русскомВ Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте». Министр уточнил, что у студента была зафиксирована температура 37,3, другие признаки заболевания отсутствуют.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось
1 февраля в Республиканскую инфекционную больницу госпитализирован студент Петрозаводской консерватории, вернувшийся из Китая, написал в соцсети
 министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
АиФ Карелия06:06

Подробнее о событии

Срочно! В Петрозаводске госпитализирован первый человек с подозрением на коронавирус

Daily05:26

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

Газета.Ru06:26

В Карелии госпитализировали китайского студента с подозрением на коронавирус

Интерфакс06:21

Студент консерватории госпитализирован с подозрением на коронавирус

АиФ Карелия06:06

«Никаких саркофагов». Сознательный китайский студент с возможным коронавирусом сдался петрозаводским врачам сам

Фонтанка.Ру10:41

СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса

Столица на Онего05:19

В Петрозаводске студента госпитализировали с признаками коронавируса

Карелинформ05:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Происшествия

Россиянка утонула во время купания в Таиланде

Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Российская газета 11:26
Религия

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Политика

Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»

Газета.Ru 09:42
Происшествия

Мурманским морякам грозит 18 лет тюрьмы в Кабо-Верде

В суде города Прая, столице Кабо-Верде, обвинитель потребовал для мурманских моряков сроки от 13 до 18 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.
Северпост 11:06
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Футбол

Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
RT на русском 11:00
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована.
Газета.Ru 06:04
Общество

Что ждет россиян в феврале 2020 года

1 февраля выплаты, пособия и компенсации льготникам будут проиндексированы на 3,1%.
Коммерсантъ вчера в 03:05
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
РИА Новости 09:49
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Здоровье

Ученые рассказали о пользе овсянки для человека

Актуальные Новости вчера в 10:14
Происшествия

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после того, как она прорвалась на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости вчера в 23:20
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия 30 января в 23:45
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 04:16
Политика

Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
RT на русском 08:08
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Хоккей

Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

Чемпионат 08:54
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Московский Комсомолец 10:11
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM 29 января в 07:13
Происшествия

В Перми семеро детей пострадали во время купания в бассейне

Семеро детей пострадали во время купания в бассейне в Перми. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 1 февраля.
Известия 10:00
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль 06:06
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Общество

Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом

Газета.Ru 03:15
Культура

55-летнюю Ветлицкую не узнали поклонники

Kleo.ru 07:58
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Известия 07:00
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM вчера в 22:56
Наука

В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии

МедиаПоток 29 января в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное