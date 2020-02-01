Общество

REGNUMREGNUMВ Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из КНР

Студент из Китая, прибывший в Карелию, госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на странице в соцсети «ВКонтакте».
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Еще один человек в России госпитализирован с подозрением на коронавирус

Lenta.ru06:52

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

Газета.Ru06:26

СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса

Столица на Онего05:19

Студент консерватории госпитализирован с подозрением на коронавирус

АиФ Карелия06:06

Срочно! В Петрозаводске госпитализирован первый человек с подозрением на коронавирус

Daily05:26

В Карелии госпитализировали китайского студента с подозрением на коронавирус

Интерфакс06:21

В Петрозаводске студента госпитализировали с признаками коронавируса

Карелинформ05:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Футбол

Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ

Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Матч ТВ 30 января в 06:53
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Политика

США могут обеспечить Белоруссию нефтью на 100% — Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
REGNUM 07:51
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:35
Космос

7 февраля OneWeb запустит 34 спутника с космодрома Байконур

3DNews 30 января в 11:53
Политика

Стала известна зарплата Медведева на новой должности

Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
Городовой вчера в 00:25
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Футбол

Газзаев возглавит комитет Госдумы по делам национальностей

65-летний парламентарий станет председателем комитета Госдумы по делам национальностей.
Sports.ru 03:16
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Хоккей

Мессье поздравил Овечкина с бомбардирским достижением

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с очередным бомбардирским достижением, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:27
Общество

На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

Российская газета 00:40
Футбол

«Спартак» и «Ростов» назвали составы на товарищеский матч

Сегодня, 1 февраля московский «Спартак» начнет выступление на товарищеском турнире по футболу Кубок Париматч Премьер.
ProstoProSport 09:27
Гаджеты

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Astera 30 января в 09:56
Политика

Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с коронавирусом

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие двух государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 09:12
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
МедиаПоток вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика

В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию

Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
Европейско-Азиатские новости 06:24
Политика

Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Lenta.ru 08:13
Политика

Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»

Газета.Ru 09:42
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Теннис

Американка София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
Коммерсантъ 06:05
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова в «Евровидении»

Слово и Дело 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное