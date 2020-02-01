Общество
RT на русскомВ Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте». Министр уточнил, что у студента была зафиксирована температура 37,3, другие признаки заболевания отсутствуют.
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с чего всё началось
1 февраля в Республиканскую инфекционную больницу госпитализирован студент Петрозаводской консерватории, вернувшийся из Китая, написал в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.АиФ Карелия06:06
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