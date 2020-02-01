Общество

RT на русскомRT на русскомВ Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте». Министр уточнил, что у студента была зафиксирована температура 37,3, другие признаки заболевания отсутствуют.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось
1 февраля в Республиканскую инфекционную больницу госпитализирован студент Петрозаводской консерватории, вернувшийся из Китая, написал в соцсети
 министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
АиФ Карелия06:06

Подробнее о событии

«Никаких саркофагов». Сознательный китайский студент с возможным коронавирусом сдался петрозаводским врачам сам

Фонтанка.Ру10:41

Срочно! В Петрозаводске госпитализирован первый человек с подозрением на коронавирус

Daily05:26

В Карелии госпитализировали китайского студента с подозрением на коронавирус

Интерфакс06:21

Студент консерватории госпитализирован с подозрением на коронавирус

АиФ Карелия06:06

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

Газета.Ru06:26

СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса

Столица на Онего05:19

В Петрозаводске студента госпитализировали с признаками коронавируса

Карелинформ05:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Политика

Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Известия 09:00
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
РИА Новости 12:07
Шоу-бизнес

Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Слово и Дело 03:05
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК 30 января в 23:00
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова

Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.
Газета.Ru 12:09
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Политика

В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Газета.Ru 11:36
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Политика

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

РИА Новости 06:58
Политика

Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 12:35
Происшествия

Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым

Пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус потребовала от России вернуть Крым под управление украинских властей.
Ореанда-Новости вчера в 15:32
Авто

Рассекретили дизайн решетки радиатора «Русского Прадо» от УАЗ

Ульяновский Автозавод продолжает патентовать детали экстерьера нового УАЗ «Патриот», также известного как «Русский Прадо».
Тарантас Ньюс 10:45
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Известия 07:00
Политика

В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию

Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на Площади обороны митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
Европейско-Азиатские новости 06:24
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
РИА Новости 09:49
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК вчера в 08:57
Политика

Помпео прибыл в Нур-Султан для переговоров с руководством Казахстана

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где у него запланированы встречи с высшим руководством страны.
RT на русском 12:16
Общество

В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»

РИА Новости 09:02
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.
Piter.tv 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное