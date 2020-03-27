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ИзвестияИзвестияВ Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в обращении к жителям республики сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
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Артур Парфенчиков
Мы также принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. По совершенно понятным причинам общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции.
— Артур Парфенчиков, российский политикЗакC.Ру 08:25

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