Мы также принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. По совершенно понятным причинам общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции.

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в обращении к жителям республики сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

Политика Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.

Общество В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Игры BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.

Общество Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Энергетика В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.

Культура В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе Согласно информации, опубликованной в The Guardian, 23 марта появилась информация о том, в каком формате будет показанный документальный проект про Владимира Путина, который называется «Путин: История русского шпиона».

Авто Lamborghini анонсировал новый суперкар Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.