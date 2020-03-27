Мы также принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. По совершенно понятным причинам общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции.

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в обращении к жителям республики сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Общество OneWeb может обанкротиться после провала переговоров с инвесторами Компания OneWeb может в ближайшее время обанкротиться и уволить большую часть своих сотрудников, так как не сумела получить расположение инвесторов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Наука Модель транспортника «Слон» прошла первые продувочные испытания В ходе тестов специалисты института определили зависимость аэродинамических характеристик будущего самолета от угла атаки и числа М. Как сообщило издание «Полит Россия», специалисты российского Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского провели первые продувочные испытания перспективного транспортного самолета серии «Слон».

Политика В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, введенной в стране в качестве одной из мер для борьбы с коронавирусом.

Политика Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.

Космос Связь темной материи и нейтрино не подтвердилась О возможной связи между стерильным нейтрино и темной материей особенно активно заговорили в последние годы, когда наблюдения космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra обнаружили, что соседние скопления галактик испускают фотоны с энергиями 3,5 КэВ.

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