Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в обращении к жителям республики сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
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В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

Известия08:41

В Карелии с 29 марта не будет работать общественный транспорт

РИА Новости08:15

В Карелии временно закрываются магазины и приостанавливается работа общественного транспорта

ИА Республика06:16

В Карелии остановят общественный транспорт из-за коронавируса

Московский Комсомолец08:08

В Петрозаводске перестанет ходить общественный транспорт

Карелинформ06:22

В Карелии в течение выходной недели не будет работать общественный транспорт

ТАСС08:09

Общественный транспорт в Петрозаводске временно перестанет ходить из-за коронавируса

Столица на Онего06:15
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Политика

Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия 06:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

REGNUM 01:40
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Московский Комсомолец 06:37
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 24 марта в 11:53
Общество

Солист Rammstein Линдеманн госпитализирован с коронавирусом

Москва 24 07:29
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета 25 марта в 11:43
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Газета.Ru 09:12
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии

Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:32
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Происшествия

В Чебоксарах пассажира сняли с поезда из-за подозрений на коронавирус

КП - Казань 08:34
Происшествия

Киевский суд арестовал экс-главу МИД, подозреваемого в убийстве

Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать на два месяца экс-главу МИД Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, заседание прошло в закрытом режиме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:21
Религия

В РПЦ посчитали запрет посещать храмы в Петербурге антиконституционным

В правовом управлении РПЦ отметили, что любые другие акты органов власти не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты.
Дождь вчера в 15:27
Здоровье

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1000

В России на 27 марта число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией превысило тысячу и составляет 1036.
Иркутск Сегодня 07:38
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

В Петербурге Октябрьский районный суд продлил арест историка Соколова до 23 сентября, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:50
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Общество

Салоны связи и зоомагазины будут открыты в выходную неделю в Москве

Салоны связи продолжат работать в Москве с 28 марта по 5 апреля.
ТАСС 09:31
Общество

Власти Сочи запретили бронь в отелях

Власти Сочи приняли решение запретить бронировать номера в отелях, гостиницах и санаториях города в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:26
Общество

«Почта России» закроет отделения на 3 дня из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса «Почта России» закроет на несколько дней все свои отделения кроме работающих круглосуточно.
РБК 09:43
Экономика

ЦБ установит предельную комиссию за эквайринг для онлайн-покупок в 1%

ЦБ рассчитывает, что это позволит гражданам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом.
ТАСС 08:46
Общество

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика

На Урале бизнесмены смогут получить до миллиона рублей без залога

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства уже работает над планом спасения в условиях коронавируса.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:33
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