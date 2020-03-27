Мы также принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. По совершенно понятным причинам общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции.

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в обращении к жителям республики сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

Авто Lamborghini анонсировал новый суперкар Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Кино Умер режиссер Владимир Любомудров Советский и российский кинорежиссер и сценарист Владимир Любомудров умер в возрасте 80 лет.

Общество Срок сдачи бухгалтерского баланса за 2019 год перенесен Минфин и ФНС подтвердили перенос сроков сдачи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2019 год и соответствующих приложений в связи с объявлением следующей недели, с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нерабочей.

Происшествия Чемпион UFC Джон Джонс был пойман за рулем в нетрезвом виде Чемпион UFC Джон Джонс был арестован в ночь на 26 марта полицией Альбукерке в состоянии опьянения за рулем своей машины, причем в результате обыска в ней было обнаружено огнестрельное оружие.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Общество Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты в выходную неделю Руководитель Роструда Михаил Иванков разъяснил оплату труда россиян в следующую неделю, которая объявлена нерабочей: работники, которые получают оклад, получат его в том же размере, как и в рабочие дни, а сотрудникам со сдельной системой оплаты труда будет выплачиваться компенсация.

Общество Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969 Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Авто АвтоВАЗ модернизирует производство «АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.