Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Карелии официально подтвердили два случая коронавируса

Коронавирус подтвердился у 59-летней петрозаводчанки и у депутата ЗС Олега Доценко. Ответа результата теста супруги парламентария, которая также была госпитализирована в больницу, пока нет. В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
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В Карелии у двух человек выявили коронавирус

Карелинформ10:07

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

ТАСС10:35

Коронавирус добрался до Карелии

Интерфакс10:33

Два случая коронавируса в Карелии официально подтверждены

Петрозаводск говорит10:26

В Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией

ИА Республика11:01

В Карелии у двух пациентов подтвердили коронавирус

ГТРК Карелия10:05

В Карелии у двух пациентов официально подтвердили коронавирус (СРОЧНО)

Столица на Онего10:00
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Происшествия

В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции

В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
ИА Камчатка 18:48
Общество

Назвали стоимость лечения от коронавируса в США

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNBC, в США стоимость лечения от коронавируса будет колебаться от 42 486 долларов до 74 310 долларов.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Общество

На Украине вступили в силу жесткие карантинные меры

Решение правительства о введении жестких карантинных мер в связи с распространением нового коронавируса вступило в силу на Украине.
ТАСС 17:02
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию российской экономики

Эксперты говорят, что избежать скачка бедности и безработицы при любом сценарии будет сложно.
Эхо Москвы 04:30
Общество

В Красноярске ввели карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга

Обязательный двухнедельный период самоизоляции для прибывающих из Москвы и Петербурга граждан ввели власти в Красноярске и Норильске.
ИА Красная Весна 10:45
Экономика

Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Lenta.ru 19:46
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
Общество

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 82 тысячи

За сутки 82 061 человек по всему миру заразились вирусом COVID-19, следует из статистических данных Всемирной организации здравоохранения.
Коммерсантъ 19:21
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru 03 апреля в 13:03
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Экономика

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Ведомости 18:29
Фигурное катание

Косторная рассказала, что ей нравится в Загитовой и Медведевой

Sport24.ru 16:13
Общество

Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
РИА Новости 18:34
Общество

Объяснили правила передвижения на автомобилях власти Подмосковья

В документе говорится, что жителям Подмосковья запрещено покидать места проживания, за исключением следования к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена карантинным мерами, в том числе «с использованием личного транспортного средства».
Live24 02:27
Здоровье

Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке

РИА Новости вчера в 12:58
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Общество

Власти Бурятии продлили режим самоизоляции

Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru 09:23
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала на 9%

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
РИА Новости 18:50
Футбол

Азмун назвал Кокорина старшим братом

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун назвал форварда футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина старшим братом.
Газета.Ru 18:44
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:22
Как работают Яндекс.Новости?
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