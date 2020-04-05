Коронавирус
Московский КомсомолецВ Карелии официально подтвердили два случая коронавируса
Коронавирус подтвердился у 59-летней петрозаводчанки и у депутата ЗС Олега Доценко. Ответа результата теста супруги парламентария, которая также была госпитализирована в больницу, пока нет. В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
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Происшествия
В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции
В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
Общество
Назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNBC, в США стоимость лечения от коронавируса будет колебаться от 42 486 долларов до 74 310 долларов.
Общество
На Украине вступили в силу жесткие карантинные меры
Решение правительства о введении жестких карантинных мер в связи с распространением нового коронавируса вступило в силу на Украине.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию российской экономики
Эксперты говорят, что избежать скачка бедности и безработицы при любом сценарии будет сложно.
Общество
В Красноярске ввели карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга
Обязательный двухнедельный период самоизоляции для прибывающих из Москвы и Петербурга граждан ввели власти в Красноярске и Норильске.
Экономика
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
Российскими регионами с самыми большими тратами жителей на еду стали Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область.
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
Общество
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире возросло на 82 тысячи
За сутки 82 061 человек по всему миру заразились вирусом COVID-19, следует из статистических данных Всемирной организации здравоохранения.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане
Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Общество
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
Общество
Объяснили правила передвижения на автомобилях власти Подмосковья
В документе говорится, что жителям Подмосковья запрещено покидать места проживания, за исключением следования к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена карантинным мерами, в том числе «с использованием личного транспортного средства».
Здоровье
Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Власти Бурятии продлили режим самоизоляции
Республика входит в число регионов с самым большим количеством заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Футбол
Азмун назвал Кокорина старшим братом
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун назвал форварда футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина старшим братом.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Политика
В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус
Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.