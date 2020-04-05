Коронавирус
ИА РеспубликаВ Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией
Два случая подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска. Таким образом в Карелии официально зарегистрированы двое заболевших COVID-19. Оба пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в Республиканской инфекционной больнице.
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Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Политика
В Кремле рассказали о дистанционной работе Путина
Президент России Владимир Путин может проработать дистанционно из-за пандемии коронавируса еще минимум неделю.
Общество
Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Здоровье
В Марий Эл подтверждено девять новых случаев заболевания коронавирусом
В Марий Эл подтверждено девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля
В Севастополе режим самоизоляции действует пока до 12 апреля. В городе-герое пять подтвержденных случаев заражения новой инфекцией.
Здоровье
В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса
Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
Здоровье
Россиянам рассказали, кому надо носить маски
Большинству людей нет необходимости носить маски с высокой степенью защиты, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции
Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян
Пока же чиновники просто взяли тайм-аут для того, чтобы грамотно организовать транспортировку соотечественников и "не получить еще одну волну коронавируса в России".
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Общество
Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Здоровье
В США нашли рискованное решение проблемы дефицита аппаратов ИВЛ – NYT
Вашингтон, 5 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В больницах Нью-Йорка апробируют метод подключения сразу двух пациентов с COVID-19 к одному аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), учёные отмечают, что это рискованный шаг, но «другой вариант — смерть».
Здоровье
В Италии снизилось число больных коронавирусной инфекцией в реанимации
В последнее время врачи в Италии не успевали справляться с наплывом больных коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Волонтёры везут водку, «воины света» взрываются: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Общество
В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы.
Политика
Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий
Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.