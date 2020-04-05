Два случая подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска. Таким образом в Карелии официально зарегистрированы двое заболевших COVID-19. Оба пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в Республиканской инфекционной больнице.

В Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией

Общество Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.

Общество Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.

Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Здоровье В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.

Здоровье Россиянам рассказали, кому надо носить маски Большинству людей нет необходимости носить маски с высокой степенью защиты, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Общество В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общество Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян Пока же чиновники просто взяли тайм-аут для того, чтобы грамотно организовать транспортировку соотечественников и "не получить еще одну волну коронавируса в России".

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Кино Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти» По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.

Здоровье В США нашли рискованное решение проблемы дефицита аппаратов ИВЛ – NYT Вашингтон, 5 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В больницах Нью-Йорка апробируют метод подключения сразу двух пациентов с COVID-19 к одному аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), учёные отмечают, что это рискованный шаг, но «другой вариант — смерть».