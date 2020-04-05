Коронавирус

ИА РеспубликаИА РеспубликаВ Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией

Два случая подтверждены: у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска. Таким образом в Карелии официально зарегистрированы двое заболевших COVID-19. Оба пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в Республиканской инфекционной больнице.
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В Карелии подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией

ИА Республика11:01

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

ТАСС10:35

В Карелии у двух человек выявили коронавирус

Карелинформ10:07

Два случая коронавируса в Карелии официально подтверждены

Петрозаводск говорит10:26

У депутата Заксобрания Карелии подтвердился коронавирус

Столица на Онего11:22

Коронавирус добрался до Карелии

Интерфакс10:33

В Карелии у двух пациентов подтвердили коронавирус

ГТРК Карелия10:05
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Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Политика

В Кремле рассказали о дистанционной работе Путина

Президент России Владимир Путин может проработать дистанционно из-за пандемии коронавируса еще минимум неделю.
URA.Ru 07:41
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
РИА Новости 10:50
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Здоровье

В Марий Эл подтверждено девять новых случаев заболевания коронавирусом

В Марий Эл подтверждено девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Марий Эл 12:10
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

В Севастополе режим самоизоляции действует пока до 12 апреля. В городе-герое пять подтвержденных случаев заражения новой инфекцией.
Вести.Севастополь 13:24
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
РИА Новости 12:40
Здоровье

Россиянам рассказали, кому надо носить маски

Большинству людей нет необходимости носить маски с высокой степенью защиты, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:14
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу в период самоизоляции

Поездки на дачу и возможность навещать родственников, которым запрещено покидать место жительства, включили в перечень ситуаций, позволяющих жителям Нижегородской области выходить из дома в период самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество

Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян

Пока же чиновники просто взяли тайм-аут для того, чтобы грамотно организовать транспортировку соотечественников и "не получить еще одну волну коронавируса в России".
ЗакC.Ру вчера в 09:57
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Росбалт 09:13
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Кино

Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»

По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Газета.Ru вчера в 16:20
Здоровье

В США нашли рискованное решение проблемы дефицита аппаратов ИВЛ – NYT

Вашингтон, 5 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В больницах Нью-Йорка апробируют метод подключения сразу двух пациентов с COVID-19 к одному аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), учёные отмечают, что это рискованный шаг, но «другой вариант — смерть».
REGNUM 10:30
Здоровье

В Италии снизилось число больных коронавирусной инфекцией в реанимации

В последнее время врачи в Италии не успевали справляться с наплывом больных коронавирусной инфекцией.
Актуальные Новости 07:21
Армия и оружие

Волонтёры везут водку, «воины света» взрываются: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su 09:15
Общество

В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы.
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Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий

Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.
ИА Крыминформ 12:45
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