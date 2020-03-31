Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

В Карелии ограничат продажу алкоголя из-за коронавируса

Карелинформ13:20

Власти Карелии ввели ограничение на продажу алкоголя с 1 апреля

Столица на Онего11:12

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

Газета.Ru12:32

В Карелии ограничивают продажу алкоголя

АиФ Карелия12:10

В Карелии ограничат продажу алкоголя

Петрозаводск говорит11:58

В Карелии ограничили продажу алкоголя

РИА Новости11:54

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

РБК12:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru 21:38
Экономика

Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP

Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
РИА Новости 19:04
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском 18:56
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
SpeedMe 03:49
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Здоровье

Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Военно-промышленный курьер 00:43
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Общество

В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля

По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
ФедералПресс 10:14
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Наука

Из морской губки извлекли соединения против коронавируса

Индикатор 12:49
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области: что можно и чего нельзя делать в период действия ограничений

Губернатор Андрей Травников ввёл в Новосибирске режим полной самоизоляции; коротко о том, что можно, а что нельзя делать в этом случае, – в материале Сиб.фм.
Сиб.фм 03:09
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Общество

Госдума рассмотрит закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Согласно проекту закона, за нарушение санитарно-эпидемиологического карантинного режима предполагается штраф от полумиллиона до 1 миллиона рублей, либо запрет на занятия определенной деятельностью и запрет на работу на определенных должностях, либо уголовное преследование в виде тюремного заключения сроком до 3-х лет.
ГЛАС.RU вчера в 11:00
Общество

В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции

Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 09:18
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

В Самарской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мер в регионе, подобно тем, которые ранее были введены в Москве и других регионах России.
Дождь 12:41
Экономика

Почти 70 компаний войдут в список системообразующих предприятий Якутии

Власти Якутии планируют включить 69 крупнейших компаний в республиканский список системообразующих предприятий, сообщил ТАСС в среду председатель правительства Якутии Владимир Солодов.
ТАСС 20:57
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
МонаВиста вчера в 08:13
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera вчера в 06:50
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Наука

Бактерии расщепили мономер полиуретана

Немецкие ученые Центра исследований окружающей среды имени Гельмгольца в Лейпциге выявили бактерию, способную расщеплять полиуретан.
МонаВиста 14:41
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Шоу-бизнес

Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале

Врач, проходящий ординатуру в Бруклине, Александр Иванов симптомы, свойственные при инфицировании COVID-19, о которых теперь знают все – почувствовал на работе.
Вести.Ru 18:35
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное