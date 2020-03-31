Коронавирус
RT на русскомВ Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
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Экономика
Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP
Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Экономика
Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты
Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
Здоровье
Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие
Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Общество
В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля
По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области: что можно и чего нельзя делать в период действия ограничений
Губернатор Андрей Травников ввёл в Новосибирске режим полной самоизоляции; коротко о том, что можно, а что нельзя делать в этом случае, – в материале Сиб.фм.
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Общество
Госдума рассмотрит закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Согласно проекту закона, за нарушение санитарно-эпидемиологического карантинного режима предполагается штраф от полумиллиона до 1 миллиона рублей, либо запрет на занятия определенной деятельностью и запрет на работу на определенных должностях, либо уголовное преследование в виде тюремного заключения сроком до 3-х лет.
Общество
В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции
Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Самарской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мер в регионе, подобно тем, которые ранее были введены в Москве и других регионах России.
Экономика
Почти 70 компаний войдут в список системообразующих предприятий Якутии
Власти Якутии планируют включить 69 крупнейших компаний в республиканский список системообразующих предприятий, сообщил ТАСС в среду председатель правительства Якутии Владимир Солодов.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны
Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Наука
Бактерии расщепили мономер полиуретана
Немецкие ученые Центра исследований окружающей среды имени Гельмгольца в Лейпциге выявили бактерию, способную расщеплять полиуретан.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Шоу-бизнес
Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале
Врач, проходящий ординатуру в Бруклине, Александр Иванов симптомы, свойственные при инфицировании COVID-19, о которых теперь знают все – почувствовал на работе.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.