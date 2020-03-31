Коронавирус

NewInformNewInformВласти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса. Кроме того, глава республики Артур Парфенчиков подписал указ на ограничение продажу алкоголя.
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В Карелии ограничили продажу алкоголя

РИА Новостивчера в 11:54

Власти Карелии ввели ограничение на продажу алкоголя с 1 апреля

Столица на Онеговчера в 11:12

В Карелии ограничат продажу алкоголя

Петрозаводск говоритвчера в 11:58

В Карелии ограничат продажу алкоголя из-за коронавируса

Карелинформвчера в 13:20

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

РБКвчера в 12:55

В Карелии ограничивают продажу алкоголя

АиФ Карелиявчера в 12:10

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

Газета.Ruвчера в 12:32
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Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

Какие нововведения ждут россиян с 1 апреля

С сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений законодательства, которые повлияют на жизнь россиян.
Пятый канал вчера в 23:32
Хоккей

Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт

RT на русском вчера в 16:16
Экономика

Что изменится в жизни граждан России с первого апреля 2020 года

Центробанк перестанет взымать комиссию за переводы между карточками разных банков Действовать это положение будет до середины лета 2022-го года.
Inva.tv 30 марта в 09:57
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Авто

В Уфе распродают арестованные автомобили

В Уфе распродают арестованные легковые автомобили, ранее они были изъяты у должников. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
Business FM Уфа вчера в 16:51
Общество

В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции

В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com вчера в 23:38
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 30 марта в 11:43
Общество

Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны

В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Udm-Info вчера в 08:51
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Биатлон

Российские биатлонисты не могут тренироваться и не имеют доступа к оружию

Если не снимут ограничения на проведение спортивных мероприятий, то документы на вывоз оружия нам не станут подписывать, - уточнил тренер мужской сборной.
Газета.Ru вчера в 16:19
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Общество

В Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов внес на рассмотрение проект закона о штрафе в размере 4 тыс. руб. для тех, кто нарушает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Наука

Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Известия вчера в 23:55
Экономика

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
ТАСС 01:18
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 30 марта в 19:25
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество

Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
ТАСС 00:49
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК вчера в 17:09
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Культура

Балет «Спящая красавица» за сутки набрал более 1,5 млн просмотров

ИА Красная Весна вчера в 16:58
Общество

В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В описании приложении указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Ведомости вчера в 21:18
Общество

Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина

Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Компания 30 марта в 05:26
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