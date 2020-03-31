Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса. Кроме того, глава республики Артур Парфенчиков подписал указ на ограничение продажу алкоголя.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Энергетика Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.

Авто В Уфе распродают арестованные автомобили В Уфе распродают арестованные легковые автомобили, ранее они были изъяты у должников. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.

Общество В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Общество В Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение самоизоляции Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов внес на рассмотрение проект закона о штрафе в размере 4 тыс. руб. для тех, кто нарушает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Наука Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Хоккей Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

Шоу-бизнес Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.