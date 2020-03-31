Коронавирус
NewInformВласти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса. Кроме того, глава республики Артур Парфенчиков подписал указ на ограничение продажу алкоголя.
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Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Общество
Какие нововведения ждут россиян с 1 апреля
С сегодняшнего дня вступает в силу ряд изменений законодательства, которые повлияют на жизнь россиян.
Хоккей
Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт
Экономика
Что изменится в жизни граждан России с первого апреля 2020 года
Центробанк перестанет взымать комиссию за переводы между карточками разных банков Действовать это положение будет до середины лета 2022-го года.
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Авто
В Уфе распродают арестованные автомобили
В Уфе распродают арестованные легковые автомобили, ранее они были изъяты у должников. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
Общество
В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции
В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны
В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Биатлон
Российские биатлонисты не могут тренироваться и не имеют доступа к оружию
Если не снимут ограничения на проведение спортивных мероприятий, то документы на вывоз оружия нам не станут подписывать, - уточнил тренер мужской сборной.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов внес на рассмотрение проект закона о штрафе в размере 4 тыс. руб. для тех, кто нарушает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Наука
Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Экономика
Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден
Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Хоккей
Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса
Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Политика
Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа
Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Культура
Балет «Спящая красавица» за сутки набрал более 1,5 млн просмотров
Общество
В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине
В описании приложении указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Общество
Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина
Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.